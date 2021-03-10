活化民治議事廳　台南市議會推出議事體驗營

▲台南市議長郭信良等人宣布，為活化民治議事廳，台南市議會將推出議事體驗營。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會第3屆第8次臨時會10日在民治議事廳開幕，這是民治議事大樓轉型為贏地創新育成基地後，臨時會首度移師到溪北舉辦，為活化民治議事廳，台南市議會將推出議事體驗營。

10日臨時會首日議程結束後，郭信良議長與黃偉哲市長、陳碧玉、洪玉鳳、鄭佳欣、楊中成、蔡秋蘭、林美燕、杜素吟、陳秋萍、蔡淑惠、許至椿、周麗津、李中岑、蔡育輝、沈家鳳、Ingay Tali、劉米山、盧崑福、郭鴻儀、李偉智、陳昆和、吳通龍、林志聰、方一峰、謝龍介、王家貞、尤榮智、林阳乙、李鎮國、王錦德、黃麗招、陳怡珍、周奕齊、陳秋宏等市議員共同宣布，台南市議會將推出議事體驗營

郭信良議長指出，2年前和黃偉哲市長一起出席贏地創新育成基地動工儀式，很高興2年後能在此培育、訓練青年創業家，促進地方繁榮與就業機會。全體議員也有共識，爾後臨時會將盡量在民治議事廳召開。郭信良議長並說，除了臨時會，議會特地推出議事體驗營，讓國中以上學生能夠來報名參加，以輕鬆活潑的方式認識議事進行。

郭信良議長說明，議事體驗營每場2小時，內容包含台南市議會簡介、議事廳參觀、議事流程概述、議事運作體驗及心得交流等，只要在休會期間，有15位以上的學生一同報名（請勿超過40名），議會就配合舉辦體驗營，每日以2場次為限。郭信良議長強調，台南市議會是屬於市民全體的議會，歡迎各校到市議會官網下載報名表，依相關說明踴躍報名。

台南市議會10日還特地準備鳳梨魯麵及一些以鳳梨製作的菜餚，邀請黃偉哲市長、市府官員與議員們一同享用鳳梨料理，用行動響應中央吃爆鳳梨的政策，幫助種植鳳梨的農民。

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