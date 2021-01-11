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走訪胡蘿蔔產地開眼界！　多層嚴格把關鎖住鮮甜口感

▲不同顏色的胡蘿蔔都各有不同的營養素，利用機械快速採收，以維持胡蘿蔔的新鮮度，接著經過層層關卡清洗、篩選，才會將最優秀的胡蘿蔔送到消費者手中。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊／雲林採訪報導

大家對於胡蘿蔔的印象是什麼顏色呢？記者實際走訪雲林東勢，帶大家一探究竟胡蘿蔔的產地，了解胡蘿蔔的生長過程，其中不同顏色的胡蘿蔔，擁有不一樣的營養素，也讓人大開眼界。

▲走訪胡蘿蔔產地開眼界！　多層嚴格把關鎖住鮮甜口感。（圖／記者謝婷婷攝）

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▲活力東勢總經理王文星（左）帶記者參觀胡蘿蔔田。（圖／記者謝婷婷攝）

▲走訪胡蘿蔔產地開眼界！　多層嚴格把關鎖住鮮甜口感。（圖／記者謝婷婷攝）

▲不同顏色的胡蘿蔔，各自有不一樣的營養素，圖為尚未完全成熟的胡蘿蔔。（圖／記者謝婷婷攝）

活力東勢總經理王文星拿著彩色胡蘿蔔對著記者說：「我們胡蘿蔔除了橘色之外，還有彩色的！你看像是有紫色、紅色，但這個還沒有完全成熟，完全成熟會呈現全紅色，再來還有黃色、白色，白色並不是指白蘿蔔喔」。

活力東勢總經理王文星補充說明，「每種顏色的胡蘿蔔，都各自有不同的營養素，像紫色胡蘿蔔有花青素，紅色胡蘿蔔有茄紅素，黃色胡蘿蔔就有葉黃素，而白色胡蘿蔔則是膳食纖維非常高」。

▲走訪胡蘿蔔產地開眼界！　多層嚴格把關鎖住鮮甜口感。（圖／記者謝婷婷攝）

▲砂質土壤排水性佳，有利胡蘿蔔生長。（圖／記者謝婷婷攝）

第一次看到彩色胡蘿蔔的我真是大開眼界，王總經理從小跟著父親栽種胡蘿蔔，長大後繼承家業，並將事業發揚光大。活力東勢總經理王文星說：「我們會選擇在雲林東勢種植胡蘿蔔，是因為這裡有靠海，但又不會太靠近海邊，地理環境非常好，這邊的土壤是砂質土壤，它的排水性、保肥性很好，有利胡蘿蔔生長」。

▲走訪胡蘿蔔產地開眼界！　多層嚴格把關鎖住鮮甜口感。（圖／記者謝婷婷攝）

▲10年前從日本引進為台灣田埂「客製化」的採收機，縮短採收時間，維持胡蘿蔔的新鮮度。（圖／記者謝婷婷攝）

活力東勢總經理王文星表示，「我們是用機械採收胡蘿蔔，10年前引進日本的採收機，同步讓日本採收機符合台灣的田埂間距，透過機械採收，能在最短的時間內採收完畢，將胡蘿蔔運回清洗場清洗，所以胡蘿蔔不用加保鮮劑、抑芽劑，就可以很亮麗、很漂亮」。

▲走訪胡蘿蔔產地開眼界！　多層嚴格把關鎖住鮮甜口感。（圖／記者謝婷婷攝）

▲員工細心分級別，共有A、B、C三級。（圖／記者謝婷婷攝）

▲走訪胡蘿蔔產地開眼界！　多層嚴格把關鎖住鮮甜口感。（圖／記者謝婷婷攝）

▲胡蘿蔔會經過四階段的清洗拋光。（圖／記者謝婷婷攝）

根據田埂「客製化」的採收機，因為採收速度快，能保持胡蘿蔔的新鮮度，另外，也能確保採收的量，足夠讓大家整年都吃得到鮮甜的胡蘿蔔。活力東勢總經理王文星說：「採收完的胡蘿蔔，我們會先挑掉報廢品、切綠葉，再做清洗、選別，我們會以人工方式，細心分為A、B、C三級，接著電腦會依胡蘿蔔的重量、大小分為6級，包括S、M、L、2L、3L與4L」。

▲走訪胡蘿蔔產地開眼界！　多層嚴格把關鎖住鮮甜口感。（圖／記者謝婷婷攝）

▲通過層層關卡的胡蘿蔔，才會送到消費者手中。（圖／記者謝婷婷攝）

經過三階段的人工挑選、四階段的清洗拋光，最後一步更特別使用冰水，就是要鎖住胡蘿蔔的新鮮度，王總經理細心地層層把關，帶給消費者最鮮甜的胡蘿蔔，處處可見用心與貼心。

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