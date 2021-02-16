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大學師患憂鬱症！辭職改當農夫　結合能源專業種蔬菜：什麼都好了

▲▼青農蕭志欣。（圖／蕭志欣提供）

▲蕭志欣和太太改變人生，專注投入蔬菜種植生活。（圖／蕭志欣提供，下同）

記者許展溢／台北報導

47歲蕭志欣擁有雙碩士學歷，活潑生動的教學方式深受學生喜愛 ，但由於身兼學校育成中心的經理，課堂壓力及課後的應酬讓他身心起了重大變化 ，他與太太開始思考未來的生活方式 ，在一次偶然的機會下接觸到農業 ，進而將本身冷凍空調工程的專長結合蔬菜種植，開創出不一樣的天地 。

蕭志欣向《ETtoday新聞雲》提到，開過電機相關公司，更是能源碩士，轉變前在育成中心輔導學生創業就業，沒想到壓力過大得憂鬱症，嚴重到覺得一切都很難解決，想著大轉彎自己的人生，和太太去種蔬菜。不過，一開始只是半投入，還有其他工作，壓力小，真正受不了是工作全辭了，前兩年收入銳減，全家生活眼看快不行，一度上104找工作，最後是接觸到農糧署輔導計畫，才能撐下去，逐漸平順。

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▲▼青農蕭志欣。（圖／蕭志欣提供）

▲▼蕭志欣創立有機農場，以兩個小孩的名字命名。

▲▼青農蕭志欣。（圖／蕭志欣提供）

蕭志欣現在主要作物是花胡瓜、小番茄和少數的咖啡，共約1.8公頃，最苦的是起初都要跑市集，現在配合通路需求，有全聯、有機商店等市集，以客為尊，他說客戶要什麼就給什麼，全以有機生產，引進魚菜共生。他回想一路差異最大的是，以前開公司只要有技術就好，通路都不用想，客人自己會找上門，頂多負責成本控制技術提升，從農後產銷都的自己來，人力配制、病蟲害防治等研發，甚至財務調配都要想的很精準。

▲▼青農蕭志欣。（圖／蕭志欣提供）

▲▼蕭志欣推廣食農教育，讓更多人了解友善耕作的重要性 。

▲▼青農蕭志欣。（圖／蕭志欣提供）

蕭志欣說轉變起點很不容易，但生活規律，身體自然變好，什麼都好了，更在2018年獲第4屆百大青農，創立有機農場，以兩個小孩的名字命名，一有機會就將有機栽培的經驗分享給地方新手，推廣食農教育，讓更多人了解友善耕作的重要性 。

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