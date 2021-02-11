高麗菜不是只有炒！農業達人研發10道超簡單「地方創意料理」

▲古早味造型高麗菜飯。（圖／台南區農業改良場提供，下同）※點圖放大

記者許展溢／台北報導

甘藍俗稱高麗菜，是國內秋冬重要蔬菜之一，台南區農業改良場轄區的種植面積約2815公頃，雲林面積1893公頃佔67%。為推廣食農教育、提高其附加價值，研發出10道具地方特色的高麗菜食譜，讓消費者在家就可以輕鬆煮出美味營養的高麗菜料理。

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▲▼台南區農業改良場盼將「享當季，食在地」之食農教育精神融入日常生活中。

台南場場長楊宏瑛說明，高麗菜富含膳食纖維、礦物質及維生素C等多種維生素，營養價值高，是家庭常見菜餚之一。國人習慣以炒食的方式烹飪高麗菜，開發完成「麻辣甘藍泡菜」及「韓式甘藍泡菜」兩種口味，有別於傳統台式泡菜及酸高麗菜；而高麗菜經脫水乾燥製成之高品質「乾燥高麗菜」，保留其營養價值，可應用於即食粥品、蔬菜米穀棒等相關產品之開發利用。

▲▼高麗菜海鮮煎餅（上）、高麗菜封（下）。

台南場更特別邀請雲林縣四湖鄉、雲林縣二崙鄉、雲林縣西螺鎮、雲林縣台西鄉、嘉義縣鹿草鄉、嘉義縣六腳鄉、嘉義縣太保市、台南市善化區、台南市鹽水區、台南市麻豆區等鄉鎮區農會的家政班，分別將各鄉鎮當季、在地食材，搭配當季盛產的高麗菜，開發10道做法簡單的高麗菜多元簡易料理如高麗菜海鮮煎餅、翡翠金沙米福袋、柚香高麗菜豬肉捲餅及白玉翡翠蝦披薩等，由營養師精算每道料理的熱量後製作成食譜分享，期望藉由親子共煮共食的過程，讓小朋友們認識在地當季食材，將「享當季，食在地」之食農教育精神融入日常生活中，更能透過烹煮過程，將傳統好滋味傳承下去。

▲▼台南區農業改良場研發10道高麗菜料理。

▲▼柚香高麗菜豬肉捲餅（上）、南瓜芝麻虎嘴咬黃金泡菜豬（下）。

▲白玉翡翠蝦披隡