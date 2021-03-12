雲林最大工程動土！布袋戲傳習中心佔地2.5公頃　9.6億打造新亮點

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣為布袋戲原鄉，具有完整的洲派、閣派布袋戲發展系統，並擁有全台最多的127團布袋戲立案演藝團體及3布袋戲片場，「布袋戲傳習中心興建工程」於今（12）日舉行動土典禮，雲林縣長張麗善率縣府團隊，偕同文化部次長蕭宗煌、布袋戲大師黃俊雄、鍾任樑，執鏟動土正式宣布傳習中心動土興建。

▲洲派布袋戲大師黃俊雄（左）與閣派布袋戲大師鍾任樑（右）今均受邀前往出席「布袋戲傳習中心」動土典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）



雲林縣政府於2013年在舊虎尾空軍基地舉辦農業博覽會，總占地17.8公頃，閉幕後改名為「農博生態園區」，沿用農博時打造的人工溼地、牛軛湖、礫間淨化池、林地、生態池等，「布袋戲傳習中心」2.5公頃基地即在牛軛湖附近，配合布袋戲傳習中心動工，虎尾農博園區納入布袋戲元素，也將正式定名為布袋戲文化園區，「布袋戲傳習中心預計於2023年5月份完工」。

▲「布袋戲傳習中心」於今日舉行動土典禮，雲林縣長張麗善，偕同文化部次長蕭宗煌、布袋戲大師黃俊雄、鍾任樑，執鏟動土正式宣布傳習中心動土興建。（圖／記者蔡佩旻攝）

洲派布袋戲大師黃俊雄與閣派布袋戲大師鍾任樑今均受邀前往參與執鏟動土，黃俊雄大師表示，非常高興台灣的布袋戲能有今天，感謝縣長及過去為布袋戲努力的諸君，無論前輩或後輩都一樣針對技藝功伕將布袋戲（柴頭尪仔）演至栩栩如生，今年才80幾歲，還有許多時間，將持續為布袋戲努力。

文化部次長蕭宗煌說，布袋戲與雲林息息相關，當初黃俊雄大師將布袋戲推廣到電視螢幕前，因而奠定下基礎，進而透過傳承繼續發揚光大成為現在的霹靂布袋戲，從早期野臺、內臺、戲園至電視、電影是整體的文化產業。文化部支持傳習中心主要是將傳統藝術傳襲下來，讓文化生根、發展、茁壯至轉換持續受到關注。

▲「布袋戲傳習中心」基地約2.5公頃，基地位於農博農博生態園區牛軛湖附近，預計於2023年5月份完工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

布袋戲大師鍾任樑表示，今日見證布袋戲傳習中心動土，非常感謝政府單位及幕後英雄，接著大家一起來重視藝術將布袋戲發光大，我想唯一能代表內涵的話，就是以藝術風格來呈現。

雲林縣長張麗善說明，配合縣內重點文化特色積極推動「布袋戲傳習中心興建工程」於2020年底完成決標，並於今年1月訂約完成，契約金額新台幣9億6370萬元，為現階段縣內規模最大之公共工程。此案自規畫開始，至今超過10年，除獲文化部核定補助4億餘元，縣府亦積極籌措財源，併由台塑企業捐贈出資5億元，致力打造雲林文化觀光新亮點。

▲文化部次長蕭宗煌表示，文化部支持傳習中心主要是將傳統藝術傳襲下來，讓文化生根、發展、茁壯至轉換持續受到關注。（圖／記者蔡佩旻攝）



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