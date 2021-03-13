傳陸軍雲豹甲車防塵套破裂　國防部：已列定期更換項目

▲陸軍雲豹甲車。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

陸軍584旅所屬的CM33輪型甲車，傳出底盤方向機系統S1連接「方向拉桿」上的魚眼軸承防塵套破裂遺失，導致多處漏油。對此，國防部13日表示，經查證是指「橫拉桿軸承保護套」，其作用為防塵、不同於油封，長期使用造成破損屬於正常現象，國防部已將橫拉桿軸承列為定期檢查、更換項目，以確保妥善。

有媒體報導，負責執行總統撤離任務的「萬鈞車隊」雲豹甲車，是國防部內建構不對稱戰力的重要一環，但陸軍584旅所屬的2輛CM33輪型甲車，底盤方向機系統S1連接「方向拉桿」上的魚眼軸承防塵套破裂遺失，導致多處漏油，鏽跡斑斑慘不忍睹。

對此，國防部表示，有關媒體所稱「陸軍584旅所屬CM33輪型甲車漏油」，經查證是指「橫拉桿軸承保護套」，其作用為防塵、不同於油封，長期使用造成破損，雖然屬於正常現象，但國防部已將橫拉桿軸承列為定期檢查、更換項目，以確保妥善。

國防部指出，有關報導提及「234旅CM33甲車轉向機油封破」，經查為未落實裝備出勤前保養所導致，國防部已於2020年10月全面清查、更換破損油封，也已經要求所屬單位落實裝備平日保養及行駛前、中、後的保養檢查，並列為各級督導重點，目前均已正常化執行。

國防部說明，有關廠商疑涉使用大陸製品、違反採購契約等情事，目前已由台中地方法院審理中，國防部將依判決結果適法處置。

國防部強調，雲豹甲車為國軍自力研發之重要武器裝備，維保體系完整、零附件供應充足，妥善率高於部頒標準，經多年戰演訓驗證，可滿足地面部隊作戰需求，懇請外界予以公平合理評價，持續支持國軍強化戰備整備，提升整體戰力。

事實上，CM-32/33/34 雲豹八輪裝甲車是陸軍兵工整備發展中心（兵整中心）所研發的八輪傳動裝甲車，整體設計是以適合台灣地形需求的前提進行，於2002年完成首輛原型車，CM-32指揮車型、CM-33榴彈機槍裝步戰鬥車目前已完成378輛；CM-34 30公厘機砲裝步戰鬥車則預定將在2023年完成305輛。

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