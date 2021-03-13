少子化衝擊國安！邱國正：未來役男「可能只剩8萬人」

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

少子化衝擊國安，國防部長邱國正日前在立法院備詢時坦言，目前每年役男約10萬人，但受到少子女化影響，預估未來每年役男可能只剩下9萬、甚至8萬人。對此，國防部發言人史順文少將表示，國防部已跟高中職及大學完成簽約，並在各校園完成永續機制，透過多元招募管道延攬優質人員，有信心如實、如期達成招募目標。

根據內政部最新統計資料顯示，台灣今年1月出生人數9601人，創統計以來首次單月新生兒不到1萬人的狀況，少子化情形日益嚴重；而同月死亡人數達1萬6332人，比出生多6731人，人口消長正式進入「生不如死」。

行政院長蘇貞昌12日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。民進黨立委湯蕙禎質詢時表示，受到少子化影響，國軍人力招募部分，預計5年內掉到剩不到20萬人，詢問國防部如何因應。

對此，邱國正坦言，目前每年役男約為10萬人，受到少子女化影響，預估未來每年役男可能剩下9萬、甚至8萬人，不過現行役男招募方式多元，整體狀況都還好。

邱國正指出，早期國軍每年約徵召11萬人，現在則有10萬人左右，預估受到少子女化影響，接下來可能會下降至8、9萬多人。

湯蕙禎要求，國防部應針對募兵、兵員問題，向立法院提出書面報告，則獲得邱國正當場允諾。

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



此外，根據國防部公布的2020年軍官班隊招募情形，軍官班計畫招募3618人、士官班計畫招募2122人、志願士兵計畫招募1萬3080人，最後達成率分別為115.67％、94.67％、113.5％，總計1萬8820人。

國防部人次室人才培育處長夏德宇少將表示，去年軍官班隊計畫招募3618人，結果招獲4185人、獲得率達115.67%；士官班隊計畫招募2122人，招獲2009人、獲得率達94.67%；志願士兵計畫招募1萬3080人，招獲1萬4846人、達成率113.5%。

夏德宇也說明，今年國軍招募班隊區分為軍、士、兵，共3類、9個班隊，計畫招募1萬8294人，也會與全國各高中職及大學簽約，利用多元管道招募。

至於少子化是否會衝擊國軍招募，夏德宇則說，國防部一直持續與全國高中職、大學完成簽約，並利用多元管道進行招募，有信心如期如質達成年度招募目標。

其他人也看了這些新聞...

► ET民調／38.3%擔心副作用不想打疫苗 為了出國竟有35.7%改變心意

► ET民調／鳳梨被擋 49.9%擔心對岸擴大管制台灣農產品進口

相關新聞...

► ET民調／46.7%支持台灣跟進澳洲立法 要求google、臉書為新聞付費

► ET民調／主席大戰！國民黨支持者最愛韓國瑜30.8% 趙少康排第三

► ET民調／62.5%支持「珍愛藻礁」公投 高漲聲浪碾壓反對意見

►振興一下我們的美麗