美印太司令示警中國恐6年內攻打台灣　邱國正：國軍不會未演先轟動

記者林銘翰／台北報導

美國印太司令部司令戴維森日前提出警訊表示，中國大陸很可能會在6年內入侵台灣，並企圖在亞洲地區取代美國影響力。對此，國防部長邱國正12日表示，國軍有一定的作業程序、不會去否定，但是會按部就班應處，「不會因為有這句話就搞得沸沸揚揚的、未演先轟動，造成全民不安」。

戴維森在美東時間9日提出警訊，表示中國大陸很可能會在6年內入侵台灣，並企圖在亞洲地區取代美國影響力，他重申美國將繼續對台灣提供國防物資與服務，使台灣得以維持自我防衛能力面對威脅。

行政院長蘇貞昌12日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。邱國正會前受訪時表示，國軍的建軍備戰會搜集很多資料，不管是六年也好、兩年也好、一年也好，又或者是幾個月，這些都在國軍的研判當中。

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



邱國正指出，以前也有一些論述在講，最快可能是在哪一年，「講的都很篤定，預言家都很著墨於研究這個」，國軍有一定的作業程序、不會去否定，並且納入敵可能行動，但是會按部就班地應處。

邱國正強調，國軍不會因為有這句話，就搞得沸沸揚揚的、未演先轟動，甚至造成全民不安，這並非國軍所希望的，呼籲大家要對國軍有信心，所有建軍備戰都有所依據，包含敵情、敵可能行動，國軍都會做適度調整，並且加快速度。

此外，日前有媒體報導，海軍陸戰隊每天投入約200名兵力，協助屏東農民採收洋蔥，進而引起官兵不滿。對此，邱國正表示，陸戰隊採洋蔥已經行之多年，自己之前在陸軍服務時，就知道有這件事，並且參與過他們的計劃推動工作。

邱國正說明，當初規劃都是在沒有違反訓練的前提下，找出適當的時段、派的兵力也符合需要，沒有多派也沒有少派，都是經過一番計畫，應該不至於有太大影響，他也請陸戰隊幹部多加說明、疏通，希望不要造成怨懟。

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