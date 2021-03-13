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竹圍捷運站前「大批武裝部隊」持槍狂奔　陸軍：505公里戰術行軍

▲▼大批陸航特官兵在竹圍捷運站外進行行軍訓練。（圖／記者游宗樺攝）

▲竹圍捷運站前出現大批全副武裝的國軍部隊，引起路過民眾好奇駐足。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市13日清晨6時許，淡水竹圍捷運站附近出現大批國軍部隊，身穿全套戰鬥服裝手拿T91步槍，徒步沿著淡水河濱自行車道行軍，從民權路左轉民族路時，路過民眾紛紛好奇拿手機拍攝。陸軍航空特戰指揮部表示，此次為年度例行的戰術演練行軍，為期21天全長505公里，而今日為第5天，從淡水營區出發進行任務訓練。

國軍於清晨5時許，在竹圍捷運站外進行任務部署，部分航特部成員騎乘摩托車，全副武裝在民權路上移動，還有部分軍力在路口持槍戒備，與路過民眾形成強烈對比，同時淡水河濱自行車道上也有大批部隊，手拿步槍、機關槍行軍，經過地下道涵洞前還會實施火力掩護，有騎腳踏車經過的民眾好奇停下，拿手機捕捉國軍畫面。

▲▼大批陸航特官兵在竹圍捷運站外進行行軍訓練。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼大批陸航特官兵在竹圍捷運站外進行行軍訓練。（圖／記者游宗樺攝）

▲大批航特部官兵沿著淡水河濱自行車道行軍。（圖／記者游宗樺攝）

陸軍航空特戰指揮部表示，本次為第二營戰術任務行軍訓練，從3月9日自桃園武漢營區出發，在北部進行為期21天的任務訓練，行軍路線全長505公里，是特戰部隊駐地訓練要項之一。全程採「想定結合現地實兵演練」方式，藉由周密計畫與管制，模擬實戰場景，演練特戰部隊指管通聯、戰術運用及戰鬥教練技能，強化特戰部隊在山區或濱海城鎮等場景的作戰能力。

▲▼大批陸航特官兵在竹圍捷運站外進行行軍訓練。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼大批陸航特官兵在竹圍捷運站外進行行軍訓練。（圖／記者游宗樺攝）

▲陸軍持槍在行軍路線上進行戒備演訓。（圖／記者游宗樺攝）

航特部說明，今日為訓練第5天，訓練內容包含模擬反特攻作戰，受訓官兵在接獲命令後，需立即以徒步行軍方式進入任務地區，協力防護重要目標，並且防止敵軍特攻的滲透破壞。透過部隊行軍，鍛練官兵體力及戰鬥意志，並依照特戰任務設定各種狀況，建立官兵的自信心，以強化戰力守衛美麗家園的使命。

▲▼大批陸航特官兵在竹圍捷運站外進行行軍訓練。（圖／記者游宗樺攝）

▲部分航特部成員騎乘機車，在民權路待轉進入民族路。（圖／記者游宗樺攝）

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