「四年期國防總檢討」淪戰鬥文藝品？　張競勸：乾脆廢了吧

▲張競貼出我國國防部的「四年期國防總檢討」報告，與美國國防部的做比較。（圖／翻攝自張競臉書）

記者陳怡靜／綜合報導

國防部即將在3月底前，依法向立法院提交總統蔡英文第二任期的《四年期國防總檢討》（QDR），闡明未來4年的國防規畫。中華戰略學會研究員張競指出，這份效法美國《四年期國防總檢討》（Quadrennial Defense Review）而來的報告，他直言，若是「疊床架屋」弄出來的東西，恐淪為戰鬥文藝品，「乾脆把這個文件給廢了吧！」

張競指出，美國的該項報告是在冷戰後為配合大量裁減軍備檢討預算所誕生，事實上美國國防部亦只在1997、2001年9月、2006年2月、2010年2月以及最後一份2014年3月，共計刊行過5份。民國97年研議修訂中華民國國防法第31條要加上「國防部應於每屆總統就職後十個月內，向立法院公開提出『四年期國防總檢討』」，該法修訂後在97年8月6日公佈；民國101年又將「每屆」修正為「每任」。

事實上，美國自2016年由眾議院武裝部隊委員會提出要廢除「四年期國防總檢」報告，並且列入2017年相關國防政策法案條款中，最後在2018年2月正式由名稱為《國防戰略》（National Defense Strategy）之政策文件加以取代。

張競拿出「四年期國防總檢討」與「國防報告書」封面做比較，加上刊登的份數與美國相近，讓他質疑是否有「東施效顰」的嫌疑，他也提出三點建議。首先，若是「疊床架屋」弄出來的東西，張競直言，「拜託立法院諸位委員高抬貴手，把這個國防法第31條所規定撰擬的文件給刪了吧！」。他接著說，國軍目前人力、物力和財力沒有能力繼續滿足當年某些立委或是其助理，「本身完全沒有搞懂美國為何要編製「四年期國防總檢討」，就好大喜功硬逼著國軍搞出來的多餘產物。」

其次，張競指出，該項報告是否能夠與國防預算，以及再加上國防法制兩項國防施政要項相互結合，也是有待商榷。他直言，把話說得再漂亮，但沒有足夠預算支持，或訂定出完整的規則，這樣國防施政的政策文件，將淪為戰鬥文藝品。

最後，張競也苦勸，「說實話、做實事才會將國防施政弄得好！」他指出自己對「四年期國防總檢討」的存廢所持的論點，並不是照著美國方式走，「不是說美國不再編製這份政策文件，所以我們就應該當個跟屁蟲，馬上跟進就廢掉。」他勸大家應冷靜思考，國防部所編製的「四年期國防總檢討」，是否有產生真正的政策或預算影響力？若是沒有只是浪費國軍袍澤的精力，「乾脆把這個文件給廢了吧！」