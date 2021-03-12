孫中山逝世紀念日　吳敦義嘆反攻大陸已成歷史　兩岸「和平最好」

▲吳敦義。（資料照／記者羅婉庭攝）



記者蔡文鈴／台北報導

中國共機近半年持續擾台，讓兩岸關係日漸緊張。對此，國民黨前主席吳敦義12日於臉書發文表示，台海之間的互動「和平最好」是最大公約數，這也完全取決於主政者的智慧。

吳敦義表示，3月12日是植樹節也是國父孫中山先生逝世紀念日，民國十四年，國父在臨終前留下「和平、奮鬥、救中國」七字遺言，這是很多中國人所知曉的，但遺憾的是，至今已宣告96年，中國依然還是不和平，海峽兩岸依然處於分治甚至是對立的狀態。

吳敦義感嘆「和平」何時到來？顯然渺不可期啊！他引述毛澤東的《沁園春．雪》的一段文，改寫成「兩岸如此多嬌，引無數英雄競折腰，惟反攻大陸已成歷史，解放台灣又嫌霸道，一國兩制或統或獨都為台海掀波濤，俱往矣，數當前明路，和平最好！」

吳敦義說，「和平最好」是台海兩岸互動的最大公約數，甚至是全世界的最大公約數，因為一旦戰火點燃，必然是死傷無數、哀鴻遍野，這種悲慘的結果絕非是無辜的黎民所樂見，台灣海峽不應該發生戰爭，也不能發生戰爭，但是台海究竟是要戰，還是要和？完全取決於主政者有無足夠的智慧啊！

▼吳敦義、馬英九、江啟臣於國父銅像前獻花致敬。（圖／翻攝吳敦義臉書）



其他人也看了這些新聞...

► ET民調／38.3%擔心副作用不想打疫苗 為了出國竟有35.7%改變心意

► ET民調／鳳梨被擋 49.9%擔心對岸擴大管制台灣農產品進口

相關新聞...

► ET民調／46.7%支持台灣跟進澳洲立法 要求google、臉書為新聞付費

► ET民調／主席大戰！國民黨支持者最愛韓國瑜30.8% 趙少康排第三

► ET民調／62.5%支持「珍愛藻礁」公投 高漲聲浪碾壓反對意見

►振興一下我們的美麗