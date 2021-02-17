國民黨新春團拜大咖雲集　江啟臣談黨魁改選：公平競爭是好事

▲國民黨新春團拜。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

農曆春節假期結束，今（17日）正式開工，國民黨舉行新春團拜，邀請歷任黨主席參加。對於黨主席即將在7月改選，現任黨主席江啟臣受訪表示，公平、良性競爭對黨是都是好事。

國民黨17日舉行新春團拜，黨內大咖雲集，包括前總統馬英九、前副總統吳敦義、前主席吳伯雄都同台，不過，被外界視為熱門人選的前主席朱立倫卻沒有出席，引發外界關注。

江啟臣在主持新春團拜時表示，農曆年前，國民黨推動「反萊豬」、「公投綁大選」公投案，以短短一個月的時間，就募集超過56萬份的公投連署書；下一個階段，將號召全民參與8月28日的公民投票，是完成「護食安、顧健康」目標的最後一哩路。

針對黨主席改選一事，江啟臣受訪指出，這是黨內民主，大家爭取服務的機會，公平、良性競爭對黨是都是好事。

對於立法院啟動修憲，江啟臣說，國民黨的修憲立場從上會期開始，原則非常清楚，國旗、國歌、國號的變更，「我們不會支持，也不會提出」，最重要應該透過修憲，達到權責相符的憲政體制，讓政府運作的效能提高，這是國民黨在修憲上面最重要的主軸。

馬英九致詞表示，這段時間，在江啟臣的帶領之下，「我感覺到氣勢在上升、正當性再增加」，令人振奮，現在趙少康離開又回來，是一個正面發展，但這只是剛開始，反萊豬等活動才漸漸成形，未來面對的挑戰還非常多。

被問到黨主席改選一事，馬英九受訪時低調回應：「等到名單確定再說。」