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吳敦義元旦升旗批蔡英文　問「英皇龍袍照」有沒有像慈禧太后？

▲▼國民黨元旦升旗。（圖／記者陳煥丞攝）

▲吳敦義出席國民黨元旦升旗並致詞。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

2020年12月24日出刊的《亞洲週刊》封面照，把總統蔡英文P圖穿上龍袍，批評她變成民選皇帝，引發熱議。對此，前副總統吳敦義今日出席國民黨元旦升旗典禮時，詢問台下民眾，「有沒有像慈禧太后？」

國民黨1日早上舉辦中華民國110年元旦升旗典禮，除吳敦義外，前總統馬英九、黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫也都蒞臨。吳敦義上台發言時，先向台下民眾問好，並詢問「我們的國家在蔡總統連續幾年治國後，現在不但天氣冷，民心更冷，對不對？」

接著，吳敦義馬上再問，《亞洲週刊》那張封面圖像不像慈禧太后？台下觀眾也跟著答覆：｢有。｣吳敦義表示，現在的民主國家，沒有人被《亞洲週刊》畫成慈禧太后，這是個諷刺性的漫畫。

吳敦義指出，「在過去我們經歷過萊牛的考驗」，當時2009年馬英九剛當總統，他則當行政院長，「我特別考量美國跟中華民國的友誼，應該很受人重視」，但全國人民生命健康，還是要維持最安全可靠水準，所以當時他特別用「三管五卡」，管源頭、管港口、管市場。

吳敦義批評，為什麼蔡英文不能夠延續「三管五卡」，確保國人生命健康？並呼籲民眾一起用選票，回歸自由民主的政府跟國會，才能確保國人安全，「祝福大家同心協力，讓國家國泰民安，讓台灣能夠風調雨順、兩岸和平穩定發展」。

不過，在「三管五卡」部分，民進黨立院黨團總召柯建銘日前指出是馬政府針對狂牛症提出的公告，雖然承諾管源頭、管邊境、管市場，卻「卡」明確標示產品資訊、食品安全檢查等。

至於「英皇龍袍照」，是出自上一期《亞洲週刊》封面專題照，該篇專題以「台灣民選獨裁幕後 綠營新威權主義現象」為題，批評蔡英文變成新威權主義的領袖，強調「全面執政」，但卻變成「民選皇帝」。

雜誌刊出後，引發台灣民眾熱議。民進黨發言人顏若芳駁斥，《亞洲週刊》內容與國際民主國家個大權威媒體對台灣的報導背道而馳。

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