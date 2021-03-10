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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨中常委建議提藻礁公投對案　蔡英文：要如水銀瀉地般溝通

▲▼總統蔡英文回應藻礁議題。（圖／民進黨提供）

▲民進黨主席、總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

記者林銘翰／台北報導

藻礁公投議題延燒，民進黨主席、總統蔡英文10日表示，現階段最重要的工作，就是把事實說清楚，「要如水銀瀉地般，到處向民眾溝通說明，要把事實、立場說清楚」，創造出未來決策的空間，不過現在還有時間，並不急著做決定。

2011年發生的311東日本大地震，進而引發福島核災將屆滿10年，民進黨10日下午召開中常會，就「日本福島核災後現況與台灣能源轉型政策前景」進行專案報告。

根據與會者轉述，民進黨立委洪申翰在會議尾聲提到，民進黨應該正面看待、面對藻礁公投的議題；民進黨立委蔡易餘也提到，民進黨應該反守為攻、不能太被動，要有類似「反制公投」的相同對案。

民進黨立法院黨團書記長羅致政則提到，自己在地方聽到支持者的焦慮，主要是來自於2018年公投綁大選的經驗，包括支持者要不要投票、要投贊成或反對、要不要動員都不知所措，公投綁大選曾經讓民進黨付出代價。

羅致政指出，就目前要公投的四個議題，每個訴求的對象、民進黨的立場也都不完全一致，恐怕會造成支持者的矛盾與焦慮，他主張要民進黨要正面迎戰、正面論述，同時應評估是否要提出相對對案。

對此，民進黨秘書長林錫耀表示，民進黨一直都有在評估各種方案，現在還有時間、不急著做最後的決定，黨中央也有評估各種可能的方案，目前都有在做必要的評估。

蔡英文則補充，這階段最重要的工作，就是把事實說清楚，尤其是在藻礁議題，她也肯定桃園市長鄭文燦的努力，並強調民進黨會盡全力保護藻礁，包括台北港等替代方案都不太可行。

蔡英文認為，正面論述、事實論述非常重要，「這段時間最重要的事情，就是要如水銀瀉地般，到處去向民眾溝通說明，要把事實、立場說清楚」，創造出未來決策的空間。

民進黨立法院黨團總召柯建銘提到，民進黨還是心裡要有譜，究竟要花多久的時間做決定，儘管蔡英文沒有講出具體的時間要多久，但柯建銘認為說節奏上還是要掌握，包括最晚何時做決定。

林錫耀說明，民進黨有評估提出對案的好壞，這的確是要考慮的議題，但對案一定要有內容，包括與環團是否會完全站在對立面、民進黨要如何辯護等，「內容出來後一定有其他問題要處理」。

林錫耀也說，倘若最終由行政院提出對案版本，未來的戰場還是在立法院，至於戰場轉移到立法院，是否會干擾到其他議事進行、干擾到立法院，就端看對案是否經過討論，並且思考可能的正負面影響。

黨內人士表示，目前各種選項都還沒定案，都是必須考量的選項之一，包括是否要提公投對案，要看民進黨未來說服的力道與功夫，待經過一個月的努力、論述、溝通、事實說明後，再看當時社會的氛圍。

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