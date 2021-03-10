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孫大千秀空拍影片打臉！批鄭文燦護航砂石場　滅絕草漯藻礁

▲▼砂石場排放洗砂石的廢水，破壞海岸生態。（圖／翻攝自孫大千空拍影片）

▲砂石場排放洗砂石的廢水，破壞海岸生態。（圖／翻攝自孫大千空拍影片，以下皆同

記者黃巈禾／台北報導

桃園市長鄭文燦9日深夜在臉書發表2000字長文談藻礁，桃市府6年來在海岸保護業務共投入8億4224萬，保護藻礁及海岸生態。對此，桃園前立委孫大千直言，該千字文內容絕大多數是鄭文燦的發言人說過的東西，但這些內容也印證，鄭文燦政府長期放縱，甚至護航砂石廠汙染觀音海灘，連帶滅絕了草漯藻礁。

孫大千指出，2018年他揭露草漯沙丘旁出現不明泥灘破壞海岸生態，事實上是在附近的兩間砂石場，長期排放洗砂石的廢水所造成，雖然他在記者會上公開現場實地拍攝的照片以及空拍影像，但桃園市政府2018年的回應居然是查了32次，「查無排廢」，但這兩間砂石場2020年7月時被檢調查獲有排廢的事實，而2018當時市府回應的新聞不僅在桃園市政府的官網消失，連在媒體網站上的新聞都被拉下。

▲▼砂石場排放洗砂石的廢水，破壞海岸生態。（圖／翻攝自孫大千空拍影片）

鄭文燦強調為了藻礁做的努力，「貓頭鷹專案，從我上任2015年到至今，六年多來一共罰款3億2700萬，稽查1萬2228次，開罰1400件，勒令停工超過95件，移送法辦16件。目前，桃園河川污染指標大幅改善，藻礁的生態系，逐漸恢復多樣性與生命力。」

▲▼砂石場排放洗砂石的廢水，破壞海岸生態。（圖／翻攝自孫大千空拍影片）

孫大千質疑，既然鄭文燦說6年來罰款3億、稽查1萬多次、勒令停工95件，為什麼「新品」、「上福」這兩間砂石場有明確違法事實，桃園市政府從2016年到現在都視而不見？市府局處還公然為廠商護航，2018年的環保局用「查無排廢」來回應媒體，海洋管理處說泥灘地無法確定是不是土方排放，這種回應上媒體就是護航鐵證，事後市府還把新聞拉掉，結果檢調介入調查，直到2020年才阻止砂石廠繼續汙染海洋。

▲▼砂石場排放洗砂石的廢水，破壞海岸生態。（圖／翻攝自孫大千空拍影片）

孫大千提到，除了提出砂石廠違法排放廢水的證據，還發現這兩間砂石場沒有取得B6、B7類土方的處置許可，建管處不管砂石場過去的違法紀錄，竟在去年許可幫砂石場「先上車後補票」，允許這兩間砂石場收置高污染的B6、B7類土方；此外，桃園市土石方管理的主管機關都發局，沒落實土資場和砂石車的監控，大量的外縣市土方違法倒在桃園市內的土資場，讓處理後的廢水汙染桃園的河川和海岸。

「由此可見鄭文燦的千字廢文根本就是在唬爛」孫大千痛批，在桃園開砂石廠排放廢水，只要背景夠硬，就不會被罰，不用限期改善，也不會被勒令停工，違法被揭露時還有市府護航，呼籲鄭文燦認真面對這件事，不要隨便找公務員當替死鬼，因為這個案件是橫跨環保局、都發局、建管處、海洋管理處等多個局處都在聯手護航砂石場，絕不是低階公務員或是單一局處首長可以處理。

▲▼砂石場排放洗砂石的廢水，破壞海岸生態。（圖／翻攝自孫大千空拍影片）

孫大千認為，從桃園市政府對違法砂石場極盡呵護就可以看出來，為什麼在鄭文燦執政下，桃園每年工廠大火不斷，市府永遠拿得出漂亮的數字告訴民眾，稽查幾百件、罰款幾千萬，但問題永遠不會被解決，他拿出的這則影片是2018年的記者會上公開的空拍畫面，過了兩年多，又蒐集更多證據。

孫大千想說，「請問鄭文燦市長，這兩間砂石場跟你到底是什麼關係？如果你不敢回答，也可以叫你的發言人出來講。鄭文燦，你敢回應嗎？」

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