綠營民調／71.8%不支持核四重啟　84.4%認為應解決核廢料存放問題

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

適逢日本311核災10週年，民進黨於3月8日至9日針對「重啟核四」等相關議題進行民調，結果顯示：有70.9%民眾支持台灣推動能源轉型、20.6%不支持；另外，有71.8%民眾不支持核四重啟，僅19.2%民眾支持重啟，其中更有84.4%民眾認為，在重啟核四前，應該先解決核廢料存放問題。

民進黨10日下午舉行中常會，在會中黨部提供一份於3月8日至9日進行有關「重啟核四」的民調資料。根據民調結果顯示，在台灣電力供應滿意度方面，有74.6%民眾表示滿意，僅20.5%民眾不滿意。

其次，在是否支持台灣目前推動的能源轉型政策部分，有70.9%民眾表示支持，僅20.6%民眾不支持。較為特別的是，由於8月將進行「重啟核四」公投，其中有68.8%民眾「不知道」，只有31.2%民眾知情。

至於是否支持核四重啟的支持度，根據民調結果，有71.8%民眾「不支持」，僅19.2%民眾「支持」；另外，有84.4%民眾認為，在重啟核四之前，應該要先解決核廢料存放的問題。

此份民調，是民進黨在2021年3月8日至9日進行，訪問20歲以上民眾，共完成1023份有效樣本，抽樣誤差在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負3.1%，加權方式依年齡、性別與戶籍。