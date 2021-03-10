蔡英文回應藻礁：減媒與保育之間的權衡　請大家別互相攻擊

記者陶本和／台北報導

針對近期藻礁的議題，兼任民進黨主席的總統蔡英文10日在中常會發表談話時指出，能源轉型是共同目標，不是路線之爭，天然氣和藻礁，是減媒、減空汙和保育之間的權衡，是環保與環保之間的選擇，「要求行政部門和黨公職，持續和關心的團體、朋友溝通」，她請大家不要相互攻擊、不要相互傷害。

▲總統蔡英文回應藻礁議題。（圖／民進黨提供）



有關最近備受矚目的中油天然氣第三接收站興建案，蔡英文表示，在2016年執政之後，大幅修改了之前政府劃定的232公頃開發面積，現在只剩下原規劃的十分之一。

蔡英文說，這幾年來，中央地方合力，投入包括觀新藻礁在內的桃園27公里海岸保育；接下來，更要規劃成立基金，針對全台多處藻礁，推動系統性的保育工作。

對於三接站的爭議，蔡英文說，她知道社會仍有些不同意見，但能源轉型是大家共同的目標，「這不是路線之爭，天然氣和藻礁，是減煤、減空污和保育之間的權衡，是環保與環保之間的選擇」。

蔡英文說，會要求行政部門和黨公職，持續和關心的團體、朋友溝通，保護家園是我們的共同使命，我們目標一致，只是選擇的實現方法或許有些不同，「因此，請大家不要相互攻擊、不要相互傷害。抱持理性，努力溝通，我們一定可以共同尋求出解決的方法，一起度過能源轉型這一關」。