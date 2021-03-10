國民黨轟「攻擊在野轉移焦點」：民進黨不把百萬公投連署放眼裡

▲國民黨發言人江怡臻。（圖／翻攝自國民黨發言人臉書）



記者蕭羽耘／台北報導

國民黨昨天送交「反萊豬」、「公投綁大選」兩案的第二階段連署書至中選會，遭民進黨質疑此舉是為黨主席江啟臣圖利個人政治生涯，將公投進行政治操作扭曲本意。對此，藍營發言人江怡臻10日反擊，民進黨攻擊國民黨轉移焦點，這樣的行為根本是舉槍桿胡亂掃射，以為破壞一切就能粉飾太平。

江怡臻在發言人官方臉書批評，民進黨不但沒有好好檢討，反而使用批評國民黨內部民調，以及詆毀江主席的方式，試圖去掩蓋公投所引起的民怨和聲量，以為破壞一切就能粉飾太平。

她呼籲，民進黨不要瘋狂亂咬，面臨在野黨的質疑東扯西扯就是不願意正面回應人民的訴求，甚至再次拿出「國家主權問題」以及「國民黨內部事務」來當作攻擊國民黨的武器。

江怡臻認為，當民進黨拿出國家意識等泱泱大論之時，大家就知道民進黨急了，不斷露出那蠻橫兇惡的本性，將攻擊民意視為穩固政權的手段。

至於公投案送件部分，江怡臻呼籲，民進黨請尊重公投，公投是人民表達意見最直接的方式，民進黨竟稱公投連署是國民黨的選舉造勢，擺明是不把雙公投高達百萬的連署人放在眼裡。

江怡臻喊話，請民進黨檢討政策，不論是「萊豬」或是「藻礁」議題，都可以看出民進黨是在打模糊仗，始終不願意承認施政的失敗，「雙標政黨」儼然成了民進黨的代名詞，勇於承認錯誤，勝過無止盡的狡辯。