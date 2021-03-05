「長期合作非摸頭」　洪申翰銜命與環團溝通藻礁

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

「珍愛藻礁公投」連署突破50萬份，外傳總統蔡英文下令強化溝通，指派民進黨立委洪申翰、民進黨副祕書長林飛帆出面與社團溝通。對此，洪申翰5日表示，自己跟民間團體或年輕朋友的互動與相互支援，其實是很長期的合作關係，不是一個短期的指派或是溝通的刻意要求。

「珍愛藻礁公投」連署人數衝破第二階段門檻，在蔡英文強化溝通的要求指示下，執政黨推出年輕世代銜命扛重責，由立委洪申翰、民進黨副祕書長林飛帆出面負責與社團溝通，民進黨副祕書長林鶴明則負責黨中央宣傳及新聞說明。

洪申翰5日表示，自己跟民間團體或年輕朋友的互動與相互支援，這其實是很長期的合作關係，不是一個短期的指派或是溝通的刻意要求，這是需要先說明的。

洪申翰也說，有些人會把溝通想像成「摸頭」，但是對民間團體摸頭是很難有效的，所以自己也沒聽過有誰想要摸頭。

洪申翰指出，這幾週確實有很多不同立場的朋友來找他，自己也花蠻多時間去了解大家不同的處境、看法和焦慮，目前確實各方都還在思考，連署成功後的下一步該怎麼往下走。

洪申翰強調，這個議題目前會走進公投，還有更多的公共討論，很明顯的不是一個是非善惡對立的問題，很多民間朋友和專家也已經指出，現在不同的方案主張，都有它背後的環境價值跟需求。

洪申翰認為，在這個當下需要的是更多資訊的釐清、理解與對話的機會，「有某些政黨、擁核勢力或少數媒體想要藉機操作對立，真的可以省省力氣」。

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