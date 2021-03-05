「電力有下就要有上」　 王美花：三接影響137億度發電只能燃煤補上

▲經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

「珍愛藻礁公投」連署突破50萬份，經濟部長王美花日前表示，公投通過將導致中油的天然氣接收站工程延宕，恐增加500萬噸燃煤用量，遭質疑是在威脅中部民眾。對此，王美花5日受訪時強調，這絕對不是威脅，電力盤點都是「有下就要有上」，如果大潭電廠8號、9號機組無法供氣，將影響一年發電量約137億度，也勢必增加燃煤供應。

行政院長蘇貞昌5日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。王美花會前受訪時強調，經濟部很樂意跟環團們溝通，最重要的是溝通，盡量使相關的客觀情形，讓大家可以互相了解。

對於環團指控「缺電恐嚇人民」的說法，王美花強調絕對不是威脅，電力的調度供應都要有長期規劃，如果三接要往後延、或者移到別的地方，大潭電廠8號、9號機組就沒有辦法供氣，將影響一年發電量約137億度。

王美花說明，「電力沒有的話，一定要有別的地方來替代」，而別的地方替代就會增加燃煤供應。

王美花指出，根據台灣現在的電力調度，因為有些電廠要除役，像是核2廠1號燃料池已經滿了，也非得除役不可，電力盤點都是「有下就要上」，因此政府才會積極在再生能源、燃氣機組超前規劃部署。

王美花說，在確定電廠要不要蓋以後，還要通過環評、興建的時間，長期盤點就是為了讓電力能夠足夠使用，三接就是裡面非常重要的天然氣來源，如果讓這樣的規劃如期上線，電力供應就會沒問題。

王美花表示，針對電力的使用、供給，政府都有很細膩的規劃與數據，經濟部也非常樂意讓大家了解整個狀況。

其他人也看了這些...

►「狂吃18個月鳳梨才能消化中國封殺」 馬文君憂：熱情能持續多久

►蔡英文稱台灣鳳梨外銷澳洲 羅智強：只是果乾...

►民進黨社運部揪團買鳳梨 27家企業社團響應認購60公噸

更多熱門新聞...

►挺農民！「日吞18公斤鳳梨連2周」 黃創夏認失言：我錯了！

►李正皓神比喻：中國當北風「美國當太陽」 美日港澳全挺台灣鳳梨

►萊豬、鳳梨、藻礁... 黃子哲：「討厭民進黨」感覺回來了



►振興一下我們的美麗