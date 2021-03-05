藻礁、燃煤二擇一　羅智強怒：台灣人會選擇讓民進黨下台

▲羅智強批評蔡政府以燃煤恐嚇人民。（圖／翻攝羅智強臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

珍愛藻礁公投連署正式突破50萬，興建大潭電廠三接站恐怕因此喊卡，不過行政院則表示，若停建三接站就會面臨缺電，且要以燃煤替代發電，又引發另一樣空汙問題。對此，國民黨台北市議員羅智強批評，民進黨要台灣人只能選一個的話，那麼台灣人會選擇讓民進黨下台。

羅智強5日透過臉書表示，美國政府為了減碳，總統拜登宣布要在2035年「發電零火力」，要用核能、再生能源來取代燃煤、燃氣發電；但民進黨卻說不蓋天然氣接收站，台灣就要增加燃煤發電，他就怒嗆「民進黨你是有多愛火力發電啊，是在打拜登巴掌嗎，是在說氣候變遷不重要嗎？」

羅智強指出，民進黨說，不破壞藻礁，台灣人就要吸空污，若兩個只能選一個，台灣人會選「民進黨下台！」只要民進黨下台，就沒有這個荒謬的問題；他強調，藻礁永存、非核減煤是蔡英文選前的承諾，如果做不到，就請蔡總統為「政見詐欺」下台負責！

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