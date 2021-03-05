經長：藻礁公投過「增500萬噸燃煤」　盧秀燕重批：失德失格！

▲盧秀燕對經長說法不以為然，批評失德失格。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

經濟部長王美花4日針對藻礁公投案表示，如藻礁公投過關，將導致中油天然氣接收站延宕，恐增加500萬噸燃煤用量。台中市長盧秀燕5日對此「不以為然」，認為這說法「非常失德、失格」，不應製造區域人民感情衝突。她希望中央能做到保存藻礁、愛護環境跟減煤減碳兩全其美，不應強迫全國人民選擇其一、互相傷害，希望中央繼續努力、繼續加油。

台中市長盧秀燕今天上午出席「台中捷運市政府站反恐維安暨多重災害演練」，結束後接受媒體提問。媒體問到，經濟部長王美花昨日提到，若藻礁公投過關，將導致中油的天然氣接收站工程延宕，恐將增加500萬噸燃煤用量，請教市長的看法？

盧秀燕表示，對於這樣的說法她深深不以為然！台中火力發電廠是全國最大電廠，十部機組都最老舊、全部燒煤，多年來對中部地區製造很多空污，也傷害到中部人的健康。中央不應為了解決藻礁問題，語帶威脅中部人；不應說如果藻礁公投過關的話，就要增煤增碳、燒更多的煤，為了藻礁犧牲中部人健康、製造更多空污，對中部人來講太不公平了！

她也說，這種說法不但傷害中部人情感，同時也製造其他各區民眾與中部人對立、衝突與矛盾。她認為這是非常失德、失格的話，不應該這樣製造區域人民感情的衝突。她希望中央能夠做到保存藻礁、愛護環境跟減煤減碳兩全其美，不應該強迫全國人民選擇其一、互相傷害，希望中央繼續努力、繼續加油。

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