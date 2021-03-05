打破禁忌挺果農！交通部豪砸550萬「認購7.6萬顆鳳梨」

▲交通部各單位響應挺鳳梨果農。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

大陸下令禁止進口台灣鳳梨，嚴重衝擊我國果農，國人自行發起挺果農活動，蔡英文總統也發出「吃鳳梨，挺農民」的號召。交通部為響應活動，截至今（5）日上午10時止，已認購9千5百箱、約7萬6千顆鳳梨，金額合計約新台幣550萬元。

交通部表示，由於轄掌的單位太多，因擔心突發狀況「太旺」，過去許多同仁往往把鳳梨視為禁忌，不只工程動土典禮常用菜頭取代鳳梨，就連送禮時台中出名的鳳梨酥禮盒，也常換成芋頭酥或太陽餅。這次林佳龍號召大家「鳳梨買起來！」交通部員工笑說，「龍鳳合體」就沒禁沒忌了。

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根據交通部統計，這次團購鳳梨的活動，中華電信3000箱，中華郵政3500箱，台灣高鐵2150箱，陽明海運200箱，公路總局、觀光局、鐵道局、民航局及台灣港務公司、台灣觀光協會等，也都採購上百箱，各單位及事業也另外響應農委會的團購活動。

▲林佳龍親自下田挺果農。（圖／交通部）

交通部強調，林佳龍是希望交通部相關單位，本於自己的職務多想想可以怎麼幫上忙，並提醒各單位衡量需求，各單位千萬不要在數量上競賽、為買而買、甚或要基層同仁自費認購。不過，由於團購價格優惠，也有同仁自發性參與團購，以行動支持台灣鳳梨。

除了發起響應吃鳳梨的活動，交通部官員透露，林佳龍也請高公局、台鐵局、高鐵公司和中華郵政公司研究在鐵公路等公共運輸場站和服務區的促銷鳳梨方案。目前國道服務區的農產品市集已展開為期一週的鳳梨季活動，中華郵政商城推出企業認購方案及i郵購促銷活動，台鐵便當自營販賣店除了以活動促銷，更正研發鳳梨相關菜色。

▲交通部認購7.6萬顆鳳梨。（圖／交通部）

此外，觀光局於所屬13個國家風景區管理處，也透過區域觀光圈聯合行銷。民航局則已請各機場駐站商家協助推銷；中華電信公司也已研擬提供全區23個營運處重要服務中心，可由農委會推薦之業者進駐銷售鳯梨，並於公司員購網提供產地鳳梨上架銷售。