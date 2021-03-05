「三接延宕恐增燃煤用量」威脅民眾？蘇貞昌：絕對沒有

記者陳家祥／台北報導

「珍愛藻礁公投」連署破50萬份。經濟部長王美花日前表示，若公投通過，將導致中油的天然氣接收站工程延宕，恐增加500萬噸燃煤用量，被質疑是在威脅中部的民眾。對此，行政院長蘇貞昌說，「絕對沒有對抗、沒有威脅」，是完整的讓國人知道大家好做各方面對台灣最好的抉擇。

▲行政院長蘇貞昌前往立法院總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌5日赴立院進行專案報告備詢，會前受訪被問到藻礁公投成案，民進黨傳出要出招反制公投一事，他說，這件事情不是經濟跟環保的對抗，是環保和環保的抉擇；政府盡全力保護藻礁，蔡政府上台以來，刪減掉國民黨時期的9成區域，縮小到剩10分之1。

蘇貞昌說，盡全力保護藻礁也一定要維護穩定供電，畢竟供電是民生生活所最必要，也是相關產業發展分秒不可以斷，如果換址到別的地方，起碼超過10年以上，可能最大影響北部的供電、科學園區等等，都要全盤考慮。

蘇貞昌表示，特別拜託相關部會，一定要把完整資料跟國人報告，同時持續溝通，大家做最明智的抉擇。

媒體追問，王美花稱沒有三接就會增加燃煤，是否是在威脅台中人？蘇貞昌強調，「絕對沒有對抗、沒有威脅」，是完整的讓國人知道，大家好做各方面對台灣最好的抉擇。