陳柏惟自比台灣鳳梨　謝寒冰：哪根蔥？你聞起來就臭的

▲陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

中國大陸3月起禁止台灣鳳梨進口，全台掀起搶救鳳梨農的熱潮談到罷免，台灣基進立委陳柏惟說「我就是台灣鳳梨，你看國民黨要下架我嘛！結果要下架，情況反而越來越多人要來幫我」。對此，名嘴謝寒冰直言，「你到底哪根蔥？」

陳柏惟認為，和台灣鳳梨同樣命運，一個被國民黨打壓，一個被共產黨打壓，內容、品質優秀，不怕人家惡意下架，但也不能就坐在家裡想說「你不買算了」，要想辦法賣其他國家，讓更多人知道。

「我對他一直沒有失望過」謝寒冰4日在政論節目《新聞大白話》狠酸，陳柏惟就是一個不甘寂寞、什麼東西都要去蹭，什麼話題都要講，管不住嘴，連鳳梨農遭遇到這種事情，陳柏惟，都要想辦法來蹭，自比自己是台灣鳳梨，「你到底哪根蔥、哪根蒜，你憑什麼去比鳳梨啊？鳳梨人家至少還是香的，你聞起來就臭的好不好！鳳梨非常香、非常甜，你看起來又苦又臭，怎麼會是像鳳梨？你到底哪點像？」

不過，謝寒冰認為陳柏惟講的一句話是對的，就是內容品質優秀就不怕被惡意下架，因為罷免就是這樣。謝寒冰說，如果真的夠優秀，幹嘛擔心？幹嘛到處宣揚政績？就按平常計劃去做就好了，不用擔心被下架，「顯然你自己也知道，你自己就是一個惡質商品，你就是一個爛貨，所以才怕人家下架」。