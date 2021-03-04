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私人臉書「限友文」遭王定宇截圖批鬥　徐巧芯：很噁心根本算騷擾

▲國民黨北市議員徐巧芯。（資料照／記者林敬旻攝）

▲國民黨北市議員徐巧芯。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨北市議員徐巧芯3日在私人臉書分享網路流傳的「國軍鳳梨滿漢全席菜單」，並對於其中的鳳梨蛋餅表示「真的假的」，未料該篇僅限好友觀看的貼文，卻被民進黨立委王定宇截圖上傳個人粉絲頁批評，讓她覺得很噁心，根本算是騷擾。

中國禁止台灣鳳梨進口，蔡政府帶頭發起買鳳梨挺農民行動，有人打趣表示接著國軍恐天天吃鳳梨大餐。沒想到，近日網路就流傳一張「國軍鳳梨滿漢全席菜單」圖片，不少人信以為真，但國防部3日澄清，該「菜單」為部分有心人士藉由網路社群傳遞假訊息，企圖干擾政府部門運作，製造社會紛亂，此等行為極為不妥，在此澄清並嚴厲譴責。

看到網路流傳的國軍鳳梨菜單後，徐巧芯於私人臉書寫道，「真的假的啊 誰給我鳳梨蛋餅我會翻臉 這種菜單國軍不會糖尿病嗎」。此文發布後，不少臉書友人留言，徐巧芯也回應，「所以我不敢分享到粉絲頁，先坐等真相」、「我覺得惡搞啦 這也太甜」等。

未料，該篇僅限好友觀看的貼文，卻遭王定宇截圖，並上傳個人粉絲專頁批評。他寫道，這幾天大家忙著協助鳳梨農、忙著防疫，有人不幫忙就算了，還製造謠言扯後腿，還有民意代表不查證就算了，還幫忙散播謠言。

▲王定宇截圖徐巧芯私人臉書文，並上傳個人粉絲頁批評。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

▲王定宇截圖徐巧芯私人臉書文，並上傳個人粉絲頁批評。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

對此，徐巧芯4日在臉書粉專開嗆，「王定宇委員，請不要偷窺別人私人臉書還硬拗！」昨天晚上王定宇把她的私人臉書、跟朋友之間的對話截圖，並且斷章取義說她「散播謠言」，本想好好私下溝通解決，於是私訊告知對方的行為不妥，但沒想到王定宇不讀不回，反而接受媒體訪問硬拗。

徐巧芯解釋，她昨天看到網路上的國軍鳳梨菜單圖，覺得鳳梨蛋餅很好笑，所以轉到自己私人的臉書，跟朋友討論；其中「這是真的假的」，顯然態度存疑，且討論過程也認為該圖只是惡搞，主動提及「我認為是在惡搞啦，不然也太甜」，結果這篇限友文卻被王定宇斷章取義，只截一半，放在他公開的粉絲頁上批鬥，「講得好像我是賣國賊一樣」。

徐巧芯強調，第一，這是她個人臉書，也沒開地球，沒問過她就po出來有夠沒品；第二，她留言就有寫到並不相信這件事，認為是惡搞， 網紅「四叉貓」也有一起來討論，怎麼不放上去？現在是連跟朋友討論網路消息「是真的假的」都算散播謠言嗎？會不會太超過？

徐巧芯指出，因為覺得堂堂一個立法委員偷看她個人臉書還公開的行為很噁心，所以她也主動私訊對方，告訴對方這樣的做法很不妥，但遭不讀不回，然後王定宇接受媒體採訪還硬拗說這是「截圖在網路流傳」！但看來看去明明只有他在分享，而且就算是網路流傳，身為立委看到這是個人帳號並且文章限友，也不應該未經查證就抹黑、扭曲別人的言論。

「政治立場可以不同，人跟人的相會尊重應該還是要有。」徐巧芯喊話，懇請王定宇以後不要再偷看她的臉書，在未經他人同意之前公布她跟朋友聊天的內容，還是斷章取義不完全的資訊，真的讓她覺得很不舒服。

文末，徐巧芯用Hashtag批評，「偷看我臉書還截圖有夠噁心」、「又沒加你好友」、「根本算是騷擾 」。

▼徐巧芯談鳳梨蛋餅及私訊王定宇遭不讀不回。（合併圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▼徐巧芯談鳳梨蛋餅及私訊王定宇遭不讀不回。（合併圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

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