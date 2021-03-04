挺農民、強化品質　台東農業「介殼蟲零檢出」超前部署

▲台東縣長饒慶鈴在臉書公開挺農民政策。（圖／取自饒慶鈴臉書）

生活中心／綜合報導

對岸禁止台灣鳳梨進口，引發農民憂慮外銷失衡，讓慶鈴思考與農業團隊要怎麼做，才能長長久久「#農業創富」？

台東鳳梨雖然產量占不到全台灣5%，但我們產期落在6、7月，比高雄、屏東都晚，我們早在2年前就超前部署，#爭取設立鹿野鳳梨區域加工中心，預計今年中正式啟用，再搭配熱氣球嘉年華活動行銷推廣，讓台東鳳梨成為夏天到台東的最強伴手禮。

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鳳梨釋迦則是台東最重要的作物之一，也是銷往對岸前3名的水果，這2年我們強化內銷，也請農友加強田間管理，慶鈴宣布，我們將和台東農改場、各農會合作，提供教育訓練及設施設備補助，要讓鳳梨釋迦「介殼蟲零檢出」，如此一來，只要中央解決關稅問題、訂出相關外銷規範，鳳梨釋迦可以出口到世界上任何地方，更可以成為兩岸友誼的橋樑。