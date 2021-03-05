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美廉社認購百噸鳳梨「成本價開賣」！家樂福跟進力挺「滿千就送」

▲▼美廉社以成本價販售新鮮鳳梨。（圖／美廉社提供）

▲美廉社以成本價販售新鮮鳳梨。（圖／美廉社提供）

記者林育綾／台北報導

中國大陸禁止進口台灣鳳梨，引發國內「挺鳳梨」行動！各大通路業者也紛紛祭出優惠，美廉社表示今年預計引進上百噸國產鳳梨，其中40噸將以成本價開賣，還推出鳳梨果乾買1送1；而家樂福也推出一系列「愛台灣挺旺來」活動，3/5至3/8先有2大好康。

▲▼美廉社以成本價販售新鮮鳳梨。（圖／美廉社提供）

▲心樸市集無添加鳳梨果乾也計劃推出「買1送1」。（圖／美廉社提供）

美廉社為了應援鳳梨農，在全台近800家門市全面引進新鮮鳳梨，估計今年常態銷售可達40噸，約3萬多顆，將以成本價開賣；同時心樸市集無添加鳳梨果乾也計劃推出「買1送1」。另三商家購企業內部更以行動支持，職工福利委員會自掏腰包購入鳳梨，在總部吧台區現榨鳳梨汁，讓員工在辦公室就可以特價20元喝到鳳梨汁買1送1。

▲▼美廉社以成本價販售新鮮鳳梨。（圖／美廉社提供）

▲員工在辦公室就可以特價20元喝到鳳梨汁「買1送1」。（圖／美廉社提供）

而家樂福與農民合作，現販售生鮮鳳梨全數為TAP產銷履歷，更推出一系列「愛台灣挺旺來」活動，首波在3/5(五)~3/8(一)推出2大好康，包括來自高雄、屏東TAP產銷履歷金甲武士金鑽鳳梨，每顆55元；此外凡購買廚房、炊事小家電商品，單筆消費每滿1000元，即贈該鳳梨1顆，單筆滿2000元即贈2顆，以此類推。

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