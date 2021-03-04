鳳梨禁入中國遭藍營質疑是大內宣　總統府：這是大團結

▲總統府發言人張惇涵針對鳳梨議題遭藍營質疑是大內宣，強調這是大團結。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台灣鳳梨出口被中國已有介殼蟲為由暫停進口，僑委會號召僑胞或台商採購，部分藍營人士質疑是民進黨政府搞大內宣？總統府發言人張惇涵4日受訪時否認是大內宣，認為是大團結，他強調，就算是沒有輸入台灣鳳梨的國家，也歡迎大家來買台灣鳳梨的加工品，一樣可以支持台灣鳳梨的農民。

張惇涵表示，最近看到不管海內外的台灣人都全力力挺台灣的鳳梨，這是大團結而不是大內宣，很多的國外的好朋友也都在支持台灣鳳梨，現在還有一些國家鳳梨是沒辦法輸出到他們國家，這是我們持續努力的方向，不過就算是沒有輸入台灣鳳梨的國家，也歡迎大家來買台灣鳳梨的加工品，一樣可以支持台灣鳳梨的農民。

此外，有媒體詢問AZ疫苗的議題好像傳出衛福部長陳時中是在疫苗上飛機後前一小時才知道，府院這邊怎麼看？

張惇涵說，過去中央流行疫情指揮中心已經多次向大家報告，國外多源頭採購2000萬劑的疫苗，國內也透過本土研發的1000萬劑疫苗，3000萬劑是我們現階段的目標，指揮中心也透過專家一直在討論、研議優先施打的順序與各項分配的方案，所以沒有所謂的應變不及等問題。

他表示，疫苗到台灣後，從過去的防疫或是疫苗都是專業的態度來處理，疫苗來台灣就應該交給專業，有媒體卻說總統與院長要去接機，「不懂這是什麼邏輯？」

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