為鳳梨餐槓上！徐巧芯轟偷看私人臉書噁心　王定宇：詭辯

▲徐巧芯、王定宇。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

網路流傳一張國軍「鳳梨滿漢全席」菜單，國民黨台北市議員徐巧芯在私人臉書發文討論，但不是徐巧芯臉友的民進黨立委王定宇沒得到同意，就截圖公審她造謠。徐巧芯為此批評王定宇噁心，而王定宇也回嗆詭辯。

徐巧芯4日在臉書表示，看到網路上的「國軍鳳梨餐」圖，覺得「鳳梨蛋餅」很好笑，所以轉到私人臉書，跟朋友討論「這是真的假的」，顯然態度存疑，且討論過程也認為該圖只是惡搞，主動提及「我認為是在惡搞啦，不然也太甜」，結果這篇限友文被王定宇斷章取義，只截一半，放在公開粉絲頁上批鬥她，好像她是賣國賊一樣。

▲王定宇截圖徐巧芯私人臉書文，並上傳個人粉絲頁批評。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）



徐巧芯提到，這是個人臉書，也沒開地球，王定宇沒問過她就PO出來有夠沒品；再者，她留言就有寫到並不相信這件事，認為是惡搞， 四叉貓也有一起來討論，怎麼不放上去？現在是連跟朋友討論網路消息「是真的假的」都算散播謠言嗎？會不會太超過？

徐巧芯痛批，堂堂一個立委偷看她個人臉書還公開的行為很噁心，所以她也主動私訊王定宇這樣的作法很不妥，但王定宇不讀不回，接受媒體採訪還硬拗說這是「截圖在網路流傳」，看來看去明明只有王定宇在分享，而且就算是網路流傳，身為立委看到這是個人帳號並且文章限友，也不應該未經查證就抹黑、扭曲別人的言論。

▲徐巧芯談鳳梨蛋餅及私訊王定宇遭不讀不回。（合併圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）



徐巧芯強調，政治立場可以不同，人跟人的相會尊重應該還是要有，懇請王定宇以後不要再偷看她的臉書，未經他人同意之前公布她跟朋友聊天的內容，還是斷章取義不完全的資訊，讓她覺得很不舒服，「偷看我臉書還截圖有夠噁心」、「又沒加你好友」、「根本算是騷擾」。

對此，王定宇也在臉書反擊，全民在幫鳳梨農，有人竟然在造謠，而國民黨民意代表竟然不查證，也在散播軍中鳳梨菜單謠言，被批評後，國民黨民代還以臉書開限好友卻流出來詭辯！