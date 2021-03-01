林為洲憂「中國禁什麼就吃」：檳榔出口100%仰賴中國...

▲林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蕭羽耘／台北報導

中國即日起封殺台灣鳳梨，總統蔡英文除編列新台幣10億救果農外，並鼓勵國人吃鳳梨，但國民黨立委林為洲擔心，總不能對岸禁什麼，就鼓勵國人多吃什麼，檳榔出口幾乎100%仰賴中國。

針對鳳梨之亂，林為洲今天在臉書不禁問，這是單一事件，還是組合拳的第一擊？並提醒政府，做好盤點因應準備，鼓勵國人消費，畢竟是短期應急措施，呼籲對岸上談判桌討論解方。

他舉例，即使中美貿易大戰，都還會透過談判，給予對方或企業一定的緩衝時間，像是川普政府提高關稅。總不能對岸禁什麼，就鼓勵國人多吃什麼，蓮霧、釋迦和芭樂這些都可行，但檳榔怎麼辦？這種作物產值雖不高，但出口幾乎100%輸往中國。

其他人也看了這些...

►大陸祭鳳梨禁令...馬英九籲兩岸放下成見 「有誠意應很快能解決」

►鳳梨被禁！藍委檢討台灣農民 王定宇：簡直替中共恐嚇台灣人

►「中國有權不買鳳梨」 李德維嗆挺綠農民：投票時該思考的風險

更多熱門新聞...

►陳佩琪談鳳梨大戰：意識形態治國 「好到選票苦了農民」

►朱立倫轟蔡政府「欠果農道歉」：花大錢搞新南向對中國更依賴

►蘇貞昌開拓鳳梨國際市場：把雞蛋放同一籃子有危險 別只依賴大陸

►振興一下我們的美麗