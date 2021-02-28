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朱立倫轟蔡政府「欠果農道歉」：花大錢搞新南向對中國更依賴

▲▼蔡英文宣布投入10億元助鳳梨農拓展商機。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文宣布投入10億元助鳳梨農拓展商機。（資料照／翻攝蔡英文臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

中國大陸宣佈3月起禁止進口台灣鳳梨，前新北市長朱立倫28日表示，這次鳳梨，下次芒果？釋迦？蓮霧？蔡政府執政以來，天天宣稱實施新南向政策，花大筆經費，結果台灣經貿對中國的依賴程度有增無減，蔡政府欠果農一個道歉。

朱立倫在臉書表示，負責任的政府，才是真正挺台灣水果，自己當然力挺農民，也很火大對岸的片面改變。而當大家都在買鳳梨、吃鳳梨，政府當然要先收購安定鳳梨市場，民間也應該力挺鳳梨農。

朱立倫點出真正問題，這樣挺果農的方式能持續多久？更嚴重的是，這次是鳳梨，下次會不會是芒果？釋迦？蓮霧？民進黨執政五年了，聲稱要分散市場要走新南向，卻換來這個真相。

據農委會2020年資料顯示，朱立倫整理出，台灣鳳梨約10%外銷到中國大陸，出口量是新南向國家的100倍；台灣芒果約2%外銷到中國大陸，出口量是新南向國家的100倍；台灣釋迦約20%外銷到中國大陸，出口量是新南向國家的200倍；台灣蓮霧約8%外銷到中國大陸，出口量是新南向國家的600倍。

▼台灣水果輸出年表。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

▲▼台灣水果輸出年表。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

他表示，願意多吃台灣水果，但這些外銷到中國大陸的農產品轉內銷會讓台灣的水果市場崩盤，果農會更慘，轉其他國家外銷，這麼大的量短期內可以銷到哪裡？等談判完又是何年何日？一個市場的喪失或產量過剩都無法緊急因應。

朱立倫批評，蔡政府執政以來，天天宣稱實施新南向政策，花大筆經費，結果台灣經貿對中國大陸的依賴程度有增無減。這些年來說的「推動新南向，避免過度依賴單一市場風險」根本就是騙人的大內宣，而嚴重的國內農業產銷失調更是經常發生。

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