政治 政治焦點 國會直播 專題報導

15％關稅獲台中產業支持　何欣純喊話藍白：連許舒博都稱別擋！

▲▼民進黨台中市長參選人何欣純專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委何欣純。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

台美關稅談判近日取得15％不疊加的成果，優於鄰近的日本、南韓等國家；而南韓方面，因其國會遲遲未通過美韓貿易協議，美國總統川普27日突然宣告，關稅由15％調升為25％。對此，民進黨立委何欣純28日表示，這是個警訊，台灣必須好好思考，台中產業重鎮的機械、工具機、手工具公會都公開表示支持，就連全國商總許舒博理事長也表示，別擋15％關稅，否則民意會大反撲。

身為民進黨台中市長參選人的何欣純今天表示，美、韓原本談好的15%關稅，因為「國會卡關」不給過，所以被美國立即調升到25%，「這個警訊，台灣必須好好思考」。

何欣純表示，台灣談判團隊好不容易跟美方談定關稅15%、不疊加，對台灣中小企業、或傳統基礎產業來說，關稅能夠談到15%，跟日、韓對手站在相同起跑點，台中產業重鎮的機械、工具機、手工具公會等都公開表示支持。

不過，何欣純指出，當好消息一傳回台灣，立法院副院長江啟臣第一時間跳出來，卻是帶頭喊聲要「嚴審」、「扮黑臉」。她認為，當然可以、也尊重，只是大家都想知道，江副院長所謂的嚴審、是要怎麼「嚴」？黑臉要怎麼扮？又是想要扮給誰看呢？

何欣純強調，全民已經看到中央政府總預算、強化國防韌性特別條例，已經連續10度被在野藍白封殺，連交付審查討論都不行。全國民眾、中小企業主、跟廣大勞工朋友都擔心，江副院長口中所說的「嚴審」、「扮黑臉」，到時會不會變「延審、歹戲拖棚」，最後變成「拒審、不審、不給過」？台美關稅因此出現變局？跟韓國一樣關稅被上調更高？

何欣純表示，就連全國商總許舒博理事長也都表示，別擋15%關稅，否則民意會大反撲。因此，她強調，經濟產業沒有顏色、也不需要顏色，呼籲各界、尤其立法院在野藍白政黨，能夠以經濟民生為念，不分黨派支持台美好不容易談妥15%關稅、不疊加的成果，朝野一致為台灣拚經濟。

01/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

立院下會期2/24開議！邀卓榮泰施政報告　3/3台美關稅專報

立院下會期2/24開議！邀卓榮泰施政報告　3/3台美關稅專報

立法院長韓國瑜今（28日）召集朝野黨團協商，對於下個會期的開議日，三黨同意2月24日開議，當天邀行政院長卓榮泰進行施政報告並備質詢，另，3月3日再邀請卓榮泰進行台美關稅專報，並被質詢。

川普商人治世的盲點　對台灣的危害

川普商人治世的盲點　對台灣的危害

川普怒調韓關稅　不滿「投資沒到位」狂施壓

川普怒調韓關稅　不滿「投資沒到位」狂施壓

美宣布中東軍演　川普：另支艦隊駛向伊朗

美宣布中東軍演　川普：另支艦隊駛向伊朗

引許舒博建言勸藍白　張惇涵：為台灣產經民生不要國內互打

引許舒博建言勸藍白　張惇涵：為台灣產經民生不要國內互打

關鍵字：

台美關稅川普韓國關稅何欣純台中產業

讀者迴響

