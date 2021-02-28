國民黨排審返還二二八財產　林為洲：他們不做我們來做

▲國民黨立委蔣萬安上個月提案修正《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，返還被不當沒收的財產。（圖／翻攝自Facebook／林為洲）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委蔣萬安上個月提案修正《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，返還被不當沒收的財產。適逢二二八事件74周年，國民黨立委林為洲28日表示，法案已交付司法法制委員會審查，「他們不做，我們來做」。

蔣萬安提案修正條文指出，有鑑於「促進轉型正義條例」於民國106年12月27日公布，促進轉型正義委員會成立後，依照同法第六條第二項、第三項之規定「平復司法不公，得以識別加害者並追究其責任、回復並賠償被害者或其家屬之名譽及權利損害」之任務，針對撤銷判決後，除了主刑遭到撤銷，從刑（沒收財產）亦失所附麗，然就被害者或其家屬之賠償暨沒收財產之返還，現行並無具體法律規範。

該修正條文提到，爰提出「戒嚴時期人民受損權利回復條例修正草案」，以期透過條例規範，落實促轉條例平復司法不法，回復並賠償被害者或其家屬之名譽及權利損害，真正促進社會和解。

根據促轉會評估，政府須返還的土地數量為255筆，包括私人土地66筆、公法人188筆，255筆中，其中47%可原物返還，53%須以金錢賠償。

「國民黨的反省與救贖」林為洲28日在臉書表示，道歉之外，推動立法，返還或補償，白色恐怖、戒嚴時期，違法被沒收的財產，法案已交付司法法制委員會審查，國民黨來排案審查，期盡快完成立法，「他們不做，我們來做」。

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