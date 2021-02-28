陳佩琪談鳳梨大戰：意識形態治國　「好到選票苦了農民」

▲台北市長柯文哲、妻子陳佩琪。（圖／台北市觀傳局提供）

記者袁茵／台北報導

中國大陸26日忽然宣布「自3月1日起暫停進口台灣鳳梨」，該禁令恐讓不少農民損失慘重，引發外界熱議。台北市長柯文哲的妻子陳佩琪28日於臉書提及，其實生意是各取所需，有賺到錢就好，「意識形態治國，會好到選票，只是苦了農民。」

台北市長柯文哲28日行程滿檔，凌晨0時出發騎腳踏車進行「一日北高」活動，中午搭乘高鐵北上參加228紀念會。關於柯文哲「一日北高」行程，陳佩琪28日中午於臉書提及，這種事柯文哲通常不會跟她講，因為她會一直碎碎念。

陳佩琪除了寫出她與柯文哲的日常趣事之外，話鋒一轉，突然提及鳳梨大戰，「有人說賣方充滿敵意，人家為什麼要生意給我們做？」也有人說是中國大陸先挑起敵意的，但「沒大聲譴責他們，就是不愛台？」其實生意是各取所需，有賺到錢就好，「好好想辦法幫農民找出路吧！不管是內需或外銷都好，意識形態治國，會好到選票沒錯，只是苦了農民百姓。」

最後，陳佩琪強調，「整晚騎車很辛苦，大家加油，汗水取代淚水，今年會更好。」對此，網友們表示，「莫忘世上苦人多，佩琪姐真的是站在農民角度發聲」、「佩琪姊有這麼棒的老公，真是幸福喔！」、「台灣真的不缺動嘴製造是非之人，謝謝願意用心照顧台灣的每一個人」。

不過，面對有一名網友直嗆「反正也沒什麼人要看」，而陳佩琪則不甘示弱回擊，「我是他太太，我和支持者會看」，讓許多柯粉讚爆。

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