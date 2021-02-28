蘇貞昌開拓鳳梨國際市場：把雞蛋放同一籃子有危險　別只依賴大陸

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陶本和／台北報導

中國大陸以非貿易理由宣布禁止台灣鳳梨輸入，而總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌28日兵分三路，拜訪鳳梨相關業者，強力拉抬台灣鳳梨。對此，蘇貞昌稍早受訪時說，國人也警覺看到，如果把雞蛋放在同一個籃子裡，就會有這個危險。

蘇貞昌表示，台灣的鳳梨品質良好，外銷全世界、國人也都特別喜愛，過去銷往中國大陸也受好評，經過百分之百合格，突然說有問題，如果真有，那有方法可以處理，台灣鳳梨都有銷往16個國家，包括很嚴格的日本，「中國突然這樣很不符合國際貿易作法，希望中國不要有政治操作」。

蘇貞昌也說，國人警覺看到，如果把雞蛋放在同一籃子裡，就會有這樣的危險，此刻國人同感憤慨，並且站出來挺果農、吃鳳梨，蔡英文也特別南下，賴清德也很關心，希望能把這問題化危機為轉機。

蘇貞昌表示，農委會已經拿出10億，大量拓展銷往國外，目前已經接到很多出口廠商增加訂單，也由各地農會幫忙推銷，希望國人可以上網聯繫，多多吃鳳梨；而蔡英文也特別指示成立「農產品國家隊」，對台灣優質農產品會有各種因應作法，一定不會讓農民吃虧，而今年農產品鳳梨價格也不會比去年平均價差，請果農放心。

蘇貞昌強調，其實現在市場上大家很熱心買鳳梨，買氣很旺，現在還不是鳳梨的大旺季，會從屏東、高雄一路往北，希望大家可以多多食用鳳梨；而整體農產品外銷會大力推展，現在蜜棗銷韓國，芭樂銷美國，都是過去所沒有的，都是新打開的。

蘇貞昌指出，過去中國大陸也用政治手段打壓澳洲，對澳洲龍蝦、紅酒政治打擊，但澳洲沒有自怨自艾，反而努力開拓，大賣增加六成出口，而台灣也會努力，過去民進黨主張，經濟學上雞蛋不要放在同一籃子，不要只倚賴中國，我們會努力打開國際市場，讓農產品越來越銷往各地，台灣農產品好，可以更受世界喜愛。