藍議員中常會提案徵召李四川選新北　國民黨：農曆年前會有結果

▲國民黨發言人、立委牛煦庭。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026新北市長選舉倒數，綠營已定於一尊，藍營人選遲遲未定，黨內關注熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然月底前見面攤牌。國民黨中常委、新北市議員林金結將在今（28日）更於中常會提案，授權國民黨主席鄭麗文徵召李四川參選。國民黨發言人牛煦庭對此表示，鄭麗文有把握，一定在農曆年前產生國民黨新北市長提名人選。

國民黨中常會結束後，林金結出面說明提案，授權由國民黨中央、黨主席逕自提名及徵召新北市長。因為民進黨和民眾黨的新北市長參選人都已經產生，國民黨的新北市議員都很擔心，新北市長的候選人在哪裡？因此提案由國民黨中央以內參民調，直接徵召最強的候選人代表國民黨參選。

林金結指出，假設內參民調結果，是台北市副市長李四川民調最高，就徵召李四川，若由新北市副市長劉和然民調最高，就徵召劉和然，趕快把「母雞」產生，不要每次都搞到新北市議員提名完成，新北市長卻還沒提名，這種選舉文化一定要改變，因此，他今天在國民黨中常會提案，也得到很多中常委的支持。

牛煦庭則強調，鄭麗文有再三向國民黨中常委們保證，新北市的協調進度非常順利，有信心在農曆年前會產生人選，大家還是希望國民黨是一個以制度為主的政黨，目前都依制度和程序來進行；如同鄭麗文剛才在中常會裡面談的，農曆年前就會有好消息，是有把握的，選戰節奏一定追得上，最終一定能取得新北市長的勝利。