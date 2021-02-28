大陸祭鳳梨禁令...馬英九籲兩岸放下成見　「有誠意應很快能解決」

▲前總統馬英九 。（圖／記者李毓康攝）



記者楊蕓／台北報導

中國大陸宣佈3月起禁止進口台灣鳳梨，前總統馬英九28日受訪時，呼籲兩岸應趕快放下所有政治成見，把問題解決，「有誠意的話應該很快就能解決。」

中國大陸海關總署26日以「截獲檢疫性有害生物」為由，片面通知我方自3月1日起暫停鳳梨進口。馬英九28日赴台北市二二八紀念館參觀〈標註‧記憶：二二八人權特展〉，會前受訪時針對大陸3月起禁止進口台灣鳳梨一事作出回應。

對於多位民進黨立委呼籲政府向WTO申訴，馬英九認為，這倒不必去找WTO，因為兩岸在2009年就簽訂《農產品檢驗合作協議》，建立重大檢疫檢驗突發事件協處機制，相互及時通報，這次大陸也是透過這個平台通知，「換句話說這個路並沒有斷」，他呼籲，兩岸應趕快放下所有政治成見，把問題解決，「這問題不是不能解決，有誠意的話應該很快就能解決。」

對於「九二共識」是否為鳳梨遭禁的核心，馬英九說，這應該沒有直接涉及到九二共識，可能是雙方對於病蟲害的看法不一致，「我覺得這時候最重要的是照顧到農民權益，維護兩岸關係順暢發展。」

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