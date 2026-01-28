初選遭質疑！王世堅挺陳亭妃　「還放不下的了不起你支持少一點嘛」

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台南市長初選「憲妃大戰」，綠委陳亭妃以2%差距險勝，但有中執委黃守達質疑，民進黨初選中，藍白介選情況嚴重，尤其台南，盼黨中央能處理。黨秘書長徐國勇、台南市長黃偉哲則緩頰初選公平公正。挺妃綠委王世堅今（28日）受訪時也表示，「如果對方還是不能放下，如果心有未甘的話，那了不起就你支持少一點嘛，但是大家不要唱反調，大家要團結嘛」。

對於初選紛爭，王世堅表示，所有質疑等大選過後，大家再來好好研究，不能說平常不研究、不準備，然後輸贏出來了以後，誰質疑誰有問題，那也可以去質疑其他縣市勝出的囉？只要勝出的都要被質疑嗎？

王世堅強調，中央黨部的民調一向公平、公正、公開的，要檢討可以，不要在這個時間，現在是大家團結一致追求勝選的時候。不能說贏了叫人家團結，輸了就說「要來檢討，這個是不是有什麼問題？」這不對，標準應該要一致。

王世堅直言，陳亭妃在台南贏得正大光明，而且合乎情理，他陪著陳亭妃掃街兩天，看到民眾的熱烈反應，在掃街一開始，他就認為四個字，大勢底定，態勢很明顯，自己也是選舉過很多次，對這樣子的感受很深，相信公平公正公開的民調結果，就應該各方都要尊重。

對於部分議員的疑慮，王世堅表示，如果還是不能放下、心有未甘的話，「那了不起就你支持少一點嘛，但是大家不要唱反調，要團結嘛。」團結最難得的就是說，輸了還願意幫對方，這才是團結的真諦，以陳的個性、為人處事，其實她勝選後，一樣很低調，還去一一拜訪先前在初選沒支持她的人、並表達善意，陳亭妃的做法是對的。

王世堅坦言，如果不願意支持，當然是每個人的權利，不過不要把這個問題檯面化，對大家都不好，也違反了賴清德主席一再呼籲，黨內初選完以後，大家就要團結，先前的疙瘩放一邊，要為整個黨、為整個國家好。