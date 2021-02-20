林為洲深夜表態「我反共」　霸氣喊「以台灣中華民國民主為榮」

▲國民黨立委林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

自立委江啟臣接下國民黨主席後進行改革，然而黨內兩岸路線爭議，一直都沒有明確的方向。對此，立委林為洲19日深夜突然在臉書表態「我反共」，強調這是國民黨的志氣。

林為洲表示，反共不是民進黨的專利，「我以台灣中華民國自由、民主的生活方式為榮！」但這不表示，兩岸沒有和平的可能，這才是國民黨的志氣。

此番言論引來網友熱烈討論，「反共，很好，但要有論述」、「贊同林委員，這樣論述會大大加分！」、「委員說得太棒了，表達出真正的意涵。大家都了解委員想表達的意義，沒必要挑文字上的意思」。

不過也又網友不認同反共的態度，「兩岸沒有和平是因為中國不放棄武力犯台，所以台灣又為何要委屈求全？」、「現時情況實在不適宜動武，但是要對中共保持高度警戒」、「好了啦 先去呼吳斯懷兩巴掌我就相信你」、「今年初最大的笑話國民黨反共。」

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