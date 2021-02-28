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「中國有權不買鳳梨」　李德維嗆挺綠農民：投票時該思考的風險

▲▼鳳梨。（圖／記者林悅翻攝）

▲鳳梨。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者蕭羽耘／綜合報導

中國突宣布3月起禁止台灣鳳梨進口，國民黨立委李德維27日直言，許多農民對民進黨死心踏地，這難道不是在行使投票權時，應該思考的政經風險？

針對鳳梨遭禁，李德維昨天在臉書發布「關於鳳梨的政治不正確」一文，他認為，中國不買鳳梨是他們的權利，過去一年台灣拒絕台商、台生、陸配、陸生，以及「小明」，甚至從拒絕陸製口罩，再到拒絕陸製疫苗，民進黨政府從來就沒有善意，到底有什麼資格批評人家歧視？

李德維說，前美國總統川普下台了，總統拜登希望兩岸對話，於是蔡總統更換了國安團隊，新任陸委會主委邱太三在交接時，自顧自地說什麼兩岸將在疫情之後「春暖花開」，但同日蘇揆還在瞎扯「武漢肺炎」，是因為方便辨識，就連一個稱呼，都要死鴨子嘴硬到底，怎麼還會自我感覺良好到，覺得兩岸還有機會？

李德維坦言，並非不疼惜台灣農民，國民黨過去執政，想方設法要替農民找生機，結果動輒換來「統戰」、「賣台」罵名，前高雄市長韓國瑜試著要讓台灣農產品銷往東南亞，也被批評的一無是處，許多農民終究對民進黨死心踏地，行使投票權時應該思考的政經風險？

最後，李德維直言，國民黨曾經提出過辦法，卻不被民眾認可，一再提醒，也不被農民當真，如今既然在野，就坐等民進黨提出有效對策吧，看看民進黨政府除了臉書梗圖「洗版」，還有沒有其他的本事。

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