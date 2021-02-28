鳳梨被禁！藍委檢討台灣農民　王定宇：簡直替中共恐嚇台灣人

▲民進黨立委王定宇。（圖／翻攝林昶佐臉書）



記者陶本和／台北報導

針對中國大陸禁止台灣鳳梨進口，國民黨立委李德維則檢討台灣農民，投票時就應該要思考風險。對此，民進黨立委王定宇28日透過臉書表示，竟然明目張膽把中共無理打壓，怪罪於台灣人民選舉時，沒有投給中共喜歡的政黨。

李德維在臉書上表示，大陸決定不買台灣鳳梨，是他們的權利，過去一年台灣拒絕台商、拒絕台生、拒絕陸配、拒絕陸生、拒絕小明、拒絕陸製口罩、拒絕陸製疫苗，民進黨從來就沒有善意，到底有什麼資格批評人家歧視？

李德維指出，國民黨過去執政，想方設法替農民找生機，結果動輒換來「賣台」罵名，前高雄市長韓國瑜試著要讓台灣農產品銷往東南亞，也被批評得一無是處，「許多農民終究對民進黨死心踏地，但這難道不是你們在行使投票權時應該思考的政經風險？」

對此，王定宇則透過臉書表示，中共打壓台灣的時候，國際都清楚定義是中共無理的政治打壓，只有國民黨的權貴總是不辨是非、不問曲直，一律馴服於中共的無理霸道，只敢批評台灣這邊不乖乖聽話。

王定宇說，現在更誇張的是，竟然明目張膽地把中共的無理打壓，怪罪於台灣人民選舉時，沒有投給中共喜歡的政黨，國民黨要台灣人民投票要思考「中共的政經風險」，這種要台灣的民主選舉順從中共的喜好，這不僅是危害、玷污台灣民主，「這簡直是替中共恐嚇台灣人，更是將國民黨墮落成為中共的『附庸兒政黨』。」