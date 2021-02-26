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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲為了衝聲量同台前總統？北市府：馬英九的努力大家看得到

▲台北市長柯文哲出席後疫情產業數位轉型政策白皮書發表記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲邀請馬英九出席228紀念活動，引發外界討論。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲多次表示自己為228受難家屬後代，上任市長初期出席228追思紀念活動時，不只數次落淚，還曾拒絕跟前總統馬英九握手。

對於北市設市百年邀來陳水扁、馬英九同台後，今年的228活動更邀請馬英九出席致詞，遭外界質疑是為聲量態度改變，柯文哲26日上午主持交通會報前受訪時，僅說了句「想太多」，便快步進入會議室。

市府發言人陳智菡表示，馬英九前總統從上任以來一直不停在做受難者家屬的補償，或著是參加228相關紀念活動，每一年都希望到現場跟家屬做致歉，「這些努力相信大家都看得到」。馬英九身為前總統，在國民黨有指標地位，人家願意來就應該讓他來，不能都不對話，若越少國民黨承認228事件，就越只會在少數族群裡討論。

陳智菡說，柯市長一直強調，228應該是要讓大家更團結的日子，而不是每到這天就相互撕裂，好像大家都包藏禍心，「希望這天大家不要互相仇恨，柯市長的做法都是奠基在這點上」。

陳智菡接著說，市長雖然主張要讓仇恨劃下休止符，但真相仍就要追，轉型正義要把相關資料拿出來做結論，不是每到這日子就一直吵架，「市長認為更多人來參與討論歷史，正確地去裡藉這段歷史才能從中得到教訓，才能避免事情再發生」。

根據文化局規劃，「228事件74 周年紀念系列活動」以「愛與勇氣、攜手同行」為主軸，紀念會當天將由楊新造牧師帶領全體出席貴賓鳴鐘祝禱，並向受難者默哀致敬，期待喚起大眾的關心與鼓勵，一起和諧團結攜手同行，並正視過往歷史。

典禮在28日下午2點25分開始，首先由西羅亞盲人合唱團進行追思合唱，接著祝禱、鳴鐘全體默哀，並由楊新造牧師祝禱，再來是家屬代表致詞。本次請到受難者王添灯家屬外曾長孫黃昱仁，接著由馬英九上台，最後輪到柯文哲，他也會在致詞結束後會代表獻花。

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