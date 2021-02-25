柯文哲砸450萬「救命錢」辦白皮書發表會？　北市：行銷9局處

▲台北市長柯文哲出席後疫情產業數位轉型政策白皮書發表記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲25日選在位於中山區的晶華酒店公布「台北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」，不過卻被國、民兩黨的台北市議員們質疑，整場記者會與白皮書就花了市府450萬元，動用第二預備金，非常不合理。對此，台北市政府秘書長陳志銘表示，450萬元是用在9個局處的行銷工作，並非單一一場記者會。

柯文哲從2020年下半年開始，不斷強調2021年要公布「台北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」，為此相關局處還陸續舉辦9場產業轉型論壇，並終於匯集成白皮書，25日由柯文哲、台北市副市長黃珊珊和台北市政府秘書長陳志銘一同參與發表會。

不過，民進黨籍台北市議員許家蓓表示，後疫情產業轉型政策白皮書編製暨發表記者會，就動用了「救命錢」第二預備金450萬元，光是場地費就花了幾十萬，剩下的錢則是用來做白皮書，等於「一字千金」，「非常不合理！」難道秘書長是柯文哲的愛將，就可以花錢如流水？呼籲柯文哲一定要把錢花在刀口上，不要讓民眾觀感不佳。

而民進黨籍台北市議員許淑華25日受訪時提到，今年可以編預算做後疫情時代時代經濟發展研討會，用工務預算做編列就可以了，不應該用第二預備金，認為柯文哲明知道不可為而為之，政府所有錢當作自己零用錢，怎麼花就怎麼花，柯文哲應撙節預算，尊重預算編列相關法規規定，不應該認為是市長、就是老大或皇帝。

國民黨級台北市議員游淑慧則說，「柯文哲就是花錢做大內宣！」就像柯文哲28日騎腳踏車一日北高就要花72萬元，然後說幫自行車產業行銷，可是為什麼台北市長要用公帑單獨幫自行車產業行銷？要不要幫獨立音樂或其他科技產業行銷？

「這些都是藉口！」游淑慧表示，柯文哲整個團隊寄生市府，自己要花的就用市府預算，自己要用的內宣用市府預算，就連想騎腳踏車也用市府預算，每次質疑柯文哲這種事情，對方就會說「民進黨也這樣」，「所以呢？有樣學樣嗎？」這種「寄生」個性對柯文哲團隊來說，到底是基因，還是被慣壞？

對此，陳志銘25日下午召開記者會回應，並不是一場記者會就450萬元，後續還會辦理9個局處的宣傳、Podcast，以及數位主題策展跟網路推播，再加上「台北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」的排版、印製。

陳志銘表示，25日供給現場與會來賓的白皮書是指導方針，其實還有另一本比較厚的具體行動方案，但那個部分不會印，要看真正實質內容，該本白皮書後方有QRcode，可以掃碼上網閱覽，下載真正完整內容。

根據台北市政府提供的明細顯示，白皮書編印花費為100萬元、25日舉辦的發表記者會含1支影片為25萬元、媒體宣傳225萬元、錄製Podcast為30萬元、數位主題策展及網路推播70萬元。

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▼台北市政府秘書長陳志銘。（圖／記者袁茵攝）