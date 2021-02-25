自行車道6年僅增1%挨轟！　陳智菡FB狂酸：外行才會糾結路線多幾趴

▲台北觀山河濱公園自由車公路賽練習場。（圖／翻攝陳智菡臉書）



記者邱茀濱／綜合報導

民進黨北市議員吳沛憶質疑，柯文哲重視自行車政策，但前後花了6年專用道只增加1%。對此，北市府發言人陳智菡今（25）日發文強調，自行車的優化、質化、專業化，是北市府全面性的佈建，並酸說「只會糾結路線多了幾趴的人，暴露的絕對不是智商，只是比較外行。」

陳智菡在臉書發文說，柯文哲上任後致力於三大重點，包含讓既有自行車路網高度串聯、銜接跨市及河濱自行車道、優化自行車路線，而其中一項重點就是「人車分道」。

她坦言，有在騎自行車的朋友都知道，推廣自行車運動要可長可久，並不是車道有多長多寬那麼簡單；「大家應該都還記得敦南自行車道利用市區幹道最外緣建置，結果單車、汽車、公車相互爭道，落得失敗收場；後來將人行道的部分空間挪作自行車專用道，又造成對行人的威脅。」

陳智菡續指，不過柯文哲上任後，將人行道拓寬以便「人車分道」，這6年來台北市自行車的人車分道，總距離增加了33公里，要重新規劃、與地方協調、挖路，每個都是工程，困難度比人車共道高出好幾倍，「車友因此可以享有更好的騎乘品質」。

另外，針對北市寬度30公尺以上道路，陳智菡表示，北市也將分期導入專用自行車道，並整合北市的登山步道跟河濱的自行車道，讓鐵馬在台北更無礙。而北市體育局去年在觀山河濱公園，打造全市首座自由車公路賽練習場，涵蓋髮夾彎和S型連續彎道，提供選手更專業、國際的練車場。

「台北市YouBike 即將從1.0升級成2.0，自行車站點會從400個變1200個，布點更均勻密集。」最後，陳智菡強調，自行車的優化、質化、專業化，是北市府全面性的佈建，只會糾結路線多了幾趴的人，暴露的絕對不是智商，只是比較外行。

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