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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲私下拜會游錫堃　希望院長多照顧民眾黨立委

記者林銘翰／台北報導

國民黨主席江啟臣日前邀請台北市長柯文哲參加論壇，讓「藍白合作」的議題受到矚目，傳出柯文哲農曆春節前後曾私下密會多名藍綠人士，其中還包含立法院長游錫堃。對此，游錫堃26日受訪時證實，柯文哲希望院長多多照顧台灣民眾黨的5位立委，「我也跟他講，希望5位立委能多多照顧院長」。

▲▼游錫堃接見行政院李孟諺秘書長率公平交易委員會及中央選舉委員會委員被提名人一行。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

江啟臣日前邀請柯文哲參加國民黨智庫舉辦的「願景台灣2030」論壇，被解讀是「藍白合作檯面化」。據了解，柯文哲在今年農曆春節前後私下密會不少藍綠人士，除了國民黨前立法院長王金平之外，還包括了民進黨「院長級人物」，拜訪人數的比例是「綠大於藍」。

游錫堃26日表示，他與柯文哲兩人之間就是聊聊天，柯文哲也很客氣，希望院長能多多照顧台灣民眾黨的5位立委，「我跟他講說，5位立委都是院長的老闆，希望5位立委能多多照顧院長」。

游錫堃指出，人民之所以是總統的老闆，是因為人民有投票權，「這5位立委當時也是投票給我，所以在這樣的邏輯之下，5位立委都是我的老闆」。

游錫堃說明，柯文哲態度相當客氣，希望自己能多多照顧5位立委，「我也跟他講，5位立委是我的老闆，希望老闆能多多照顧游錫堃」。

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