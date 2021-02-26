柯文哲私下拜會游錫堃　希望院長多照顧民眾黨立委

記者林銘翰／台北報導

國民黨主席江啟臣日前邀請台北市長柯文哲參加論壇，讓「藍白合作」的議題受到矚目，傳出柯文哲農曆春節前後曾私下密會多名藍綠人士，其中還包含立法院長游錫堃。對此，游錫堃26日受訪時證實，柯文哲希望院長多多照顧台灣民眾黨的5位立委，「我也跟他講，希望5位立委能多多照顧院長」。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）



江啟臣日前邀請柯文哲參加國民黨智庫舉辦的「願景台灣2030」論壇，被解讀是「藍白合作檯面化」。據了解，柯文哲在今年農曆春節前後私下密會不少藍綠人士，除了國民黨前立法院長王金平之外，還包括了民進黨「院長級人物」，拜訪人數的比例是「綠大於藍」。

游錫堃26日表示，他與柯文哲兩人之間就是聊聊天，柯文哲也很客氣，希望院長能多多照顧台灣民眾黨的5位立委，「我跟他講說，5位立委都是院長的老闆，希望5位立委能多多照顧院長」。

游錫堃指出，人民之所以是總統的老闆，是因為人民有投票權，「這5位立委當時也是投票給我，所以在這樣的邏輯之下，5位立委都是我的老闆」。

游錫堃說明，柯文哲態度相當客氣，希望自己能多多照顧5位立委，「我也跟他講，5位立委是我的老闆，希望老闆能多多照顧游錫堃」。

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