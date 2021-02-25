偷剪水利水井電纜　狡猾竊賊只認1案！警秀影像讓他閉嘴

▲雲林近來多處鄉鎮地區發生共6起農田地下水井電纜線竊案，警方鍥而不捨偵調關鍵證據，終將李嫌依《竊盜罪》移送雲林地檢署法辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣近來於西螺、斗六、斗南、大埤等地區發生共6起農田地下水井電纜線竊案，西螺警分局日前破獲李姓犯嫌涉嫌竊剪水井電纜線竊案，因李嫌狡猾對於其他5處竊案矢口否認，經專案小組鍥而不捨以科技偵查加上精細比對上百支監視器，終讓李男百口莫辯俯首認罪，全案依《竊盜罪》移送雲林地檢署法辦。

農曆年後銅價大漲，從過年前每公斤180元漲至約200元，雲林一名30多歲李姓慣竊見機不可失，自2月初起，於雲林縣西螺、崙背、斗六、斗南、大埤等地區竊剪電纜線，西螺、斗六及斗南警分局陸續接獲水井遭破壞影響農作竊案，立即組成專案小組進行查緝。

▲銅價大漲，從每公斤180元漲至約200元，雲林李姓慣竊見機不可失，於雲林縣多處鄉鎮地區竊剪電纜線。（圖／記者蔡佩旻攝）

本月22日西螺警分局逮回李嫌出示其變賣贓物影像，讓李嫌百口莫辯認罪，但對於其他區域竊案李嫌則矢口否認，連日來警方鍥而不捨，以行動電話即時定位科技偵查方式，加上警員擴大調閱失竊現場周邊上百支監視器影像比對、並訪查雲林縣轄區30多家資源回收站，取得關鍵證據，於昨（24）日持拘票在臺西鄉和豐村下興產業道路，將李嫌拘提到案。

雲林縣警察局刑警大隊一組組長楊志盛指出，依西螺警分局所查獲地下水井電纜線竊賊李嫌所使用重機車行軌跡，從案發地點及研判時間擴大查閱百餘支監視器，取得李嫌騎乘機車之影像所處位置與電纜線失竊地點相距不遠，時間亦與失竊時間相近，遂立即整備相關卷資，昨日赴雲林地檢署聲請拘票獲准。

▲回收站業者以約5000多元新台幣回收28.9公斤電纜銅線，遭警方列為關係人偵查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

楊志盛表示，經調閱李嫌行動電話即時定位位置在臺西鄉和豐村公館段一帶，台西警分局員警立即前往查緝。於24日12時將李嫌拘提帶案偵處，經警方出示見」關鍵證據，這才讓狡猾的李嫌百口莫辯，俯首坦承在多處鄉鎮涉犯水井、台電電纜等5件竊案，全案依竊盜罪辦理移送中。

雲林縣警局表示，警方除實執行民生竊盜專案工作，加強查緝竊盜案，採「查贓緝犯、緝犯追贓」相互運用，以堵塞、斷絕銷贓管道，運用查贓資訊系統，執行以贓緝犯工作，更將加強清查及約制轄內竊盜、贓物及毒品治安顧慮人口，掌握其動態及經濟來源，防制其再犯。

▲警方從回收站查扣銅線贓物，桌上為已處理完成純銅線，竊賊變賣得5000餘元。（圖／記者蔡佩旻攝）



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