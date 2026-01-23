　
地方 地方焦點

春節前加強地震火災搶救演練　饒慶鈴肯定救災戰力籲用火用電安全

▲台東縣消防局於仁愛之家辦理地震暨火災搶救實兵演練。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣消防局於仁愛之家辦理地震暨火災搶救實兵演練。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆春節將至，台東縣消防局台東大隊為加強救災整備工作，確保民眾與遊客平安過年，於23日下午在私立台東仁愛之家舉行春節期間加強地震暨火災實兵演練，提升民眾逃生及防火防災觀念，以及大量傷病患的處置與後送。縣長饒慶鈴、議員簡維國、消防局長盧東發等貴賓親臨現場慰問參與演習的同仁與義消，另連江縣消防局長曹典鈺也前來觀摩。

搶救實兵演練於23日下午展開，演習過程精采逼真，這次演練模擬強震引發複合式災難，仁愛之家照服員展現精良訓練，在地震停止後立即切換至自衛消防編組狀態，熟練執行通報、初期滅火及長者避難引導，成功在第一時間阻止災害擴大。消防局表示，面對緊急狀況，機構的「自主應變」是搶救的核心，仁愛之家的臨場表現充分體現了平時落實防災訓練的優異成果。

▲台東縣消防局於仁愛之家辦理地震暨火災搶救實兵演練。（圖／記者楊晨東翻攝）

演練中亦模擬火勢擴大情境，現場隨即啟動消防局幕僚群組、人力物資支援及友軍支援，並設置後勤照護區，由救護人員監測消防員生命徵象，確保執勤人員在良好狀態下完成任務。此外，演習也展現了「義消先鋒員」政策的成效，義消弟兄展現熟練的操作技術，讓消防員能更專注於火場搜救，大幅提升整體分隊戰力。

縣長饒慶鈴表示，消防與救災工作辛苦繁重，更冒著生命危險，感謝消防夥伴在春節前夕對各飯店及加強公共場所安檢，讓縣民及蒞東遊客能有更安全的生活空間，並感謝社會處、警察、衛生單位及全體義消弟兄姊妹犧牲時間來參與演練，一起守護台東；她並呼籲鄉親注意用電用火安全，一起平安過好年。

▲台東縣消防局於仁愛之家辦理地震暨火災搶救實兵演練。（圖／記者楊晨東翻攝）

農曆春節即將到來，預估台東將會湧入大量的返鄉人潮及外地旅客，為做好預防災害的發生，呼籲民眾學習火災知識及應變技巧，平時謹記逃生避難原則，才能保障自身生命與財產；居家用電一定要注意，住警器一定要裝好裝滿，居家裝潢要使用耐燃材料降低起火風險，並預留2個以上逃生出口，迅速發覺與逃生。

台東縣攜手國家太空中心推動固態糖廠火箭實作研習

台東縣攜手國家太空中心推動固態糖廠火箭實作研習

為啟發學生對太空科技的興趣，並為校園太空教育扎根，台東縣政府首度攜手國家太空中心（TASA），自23日起一連兩天於新生國中舉辦「114學年度國中小教師太空教育火箭實作研習」，透過實作導向課程，培育具備專業知能的太空教育種子教師。

彰化市豪發6千敬老金　3.1萬人嗨領近2億

彰化市豪發6千敬老金　3.1萬人嗨領近2億

台東鳳梨釋迦外銷受挫　藍委成功爭取拓銷獎勵補助

台東鳳梨釋迦外銷受挫　藍委成功爭取拓銷獎勵補助

春節送暖情意濃　議員潘貴蘭致贈在地好禮慰勞關山警察分局

春節送暖情意濃　議員潘貴蘭致贈在地好禮慰勞關山警察分局

長濱烏石鼻釣客落海　漁船拋繩拖人獲救

長濱烏石鼻釣客落海　漁船拋繩拖人獲救

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

