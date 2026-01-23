春節前加強地震火災搶救演練　饒慶鈴肯定救災戰力籲用火用電安全

▲台東縣消防局於仁愛之家辦理地震暨火災搶救實兵演練。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆春節將至，台東縣消防局台東大隊為加強救災整備工作，確保民眾與遊客平安過年，於23日下午在私立台東仁愛之家舉行春節期間加強地震暨火災實兵演練，提升民眾逃生及防火防災觀念，以及大量傷病患的處置與後送。縣長饒慶鈴、議員簡維國、消防局長盧東發等貴賓親臨現場慰問參與演習的同仁與義消，另連江縣消防局長曹典鈺也前來觀摩。

搶救實兵演練於23日下午展開，演習過程精采逼真，這次演練模擬強震引發複合式災難，仁愛之家照服員展現精良訓練，在地震停止後立即切換至自衛消防編組狀態，熟練執行通報、初期滅火及長者避難引導，成功在第一時間阻止災害擴大。消防局表示，面對緊急狀況，機構的「自主應變」是搶救的核心，仁愛之家的臨場表現充分體現了平時落實防災訓練的優異成果。

演練中亦模擬火勢擴大情境，現場隨即啟動消防局幕僚群組、人力物資支援及友軍支援，並設置後勤照護區，由救護人員監測消防員生命徵象，確保執勤人員在良好狀態下完成任務。此外，演習也展現了「義消先鋒員」政策的成效，義消弟兄展現熟練的操作技術，讓消防員能更專注於火場搜救，大幅提升整體分隊戰力。

縣長饒慶鈴表示，消防與救災工作辛苦繁重，更冒著生命危險，感謝消防夥伴在春節前夕對各飯店及加強公共場所安檢，讓縣民及蒞東遊客能有更安全的生活空間，並感謝社會處、警察、衛生單位及全體義消弟兄姊妹犧牲時間來參與演練，一起守護台東；她並呼籲鄉親注意用電用火安全，一起平安過好年。

農曆春節即將到來，預估台東將會湧入大量的返鄉人潮及外地旅客，為做好預防災害的發生，呼籲民眾學習火災知識及應變技巧，平時謹記逃生避難原則，才能保障自身生命與財產；居家用電一定要注意，住警器一定要裝好裝滿，居家裝潢要使用耐燃材料降低起火風險，並預留2個以上逃生出口，迅速發覺與逃生。