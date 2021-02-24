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社會 社會焦點 保障人權

西螺水利九隆工作站水井電纜遭竊　無業男看到銷贓畫面才認

▲警員查獲已遭變賣贓物電纜線一批約28.9公斤（桌上部分）。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲警員查獲已遭變賣贓物電纜線一批約28.9公斤（桌上部分）。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣從農曆年前2月初開始，陸續有多處地區傳出水井、電箱遭破壞竊剪電纜事件，西螺警分局接獲水利九龍站報案後著手偵辦，循線逮回李姓竊賊，該竊賊狡猾機智，在警方出示其銷贓畫面，百口莫辯下才坦承犯案，警方從回收站查扣約28公斤遭竊電纜線，偵訊後依涉嫌《竊盜罪》嫌函送地檢署。

偵查隊隊長郭建宏說明，農田水利署西螺分處九隆工作站員工於2月3日發現西螺鎮三塊厝段發生水井電纜線失竊，隨即向當地派出所報案，西螺警分局長張明盛指示組成專案小組查緝該電纜線竊案，經多日擴大調閱失竊現場周邊監視器影像並清查資源回收場後，鎖定轄內一名李姓犯嫌涉有重嫌。

▲警員查獲已遭變賣贓物電纜線一批約28.9公斤（桌上部分）。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲警員於資源回收廠查獲已遭變賣贓物電纜線一批約28.9公斤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

郭建宏指出，經警員埋伏多日後於22日緝獲李姓犯嫌並查獲贓物電纜線一批約28.9公斤，更擴大查獲該李姓犯嫌另涉崙背鄉台電電纜線竊案，也以另案偵辦函送；而日前雲林縣內多處水利處工作站電纜線遭竊，警方已擴大偵辦中，另將針對是類案件加強防竊巡邏，以維護民眾財產安全。

▲警員查獲已遭變賣贓物電纜線一批約28.9公斤（桌上部分）。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農田水利署西螺分處九隆工作站員工於2月3日發現西螺三塊厝段發生水井電纜線失竊報案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，該名李姓竊嫌年約30多歲，有竊盜前科，目前無業且居無定所，狡猾好辯，警方出示所調閱到李嫌騎機車載電纜線進入資源回收廠銷贓的監視器畫面，其才願意坦承犯案；目前廢銅回收價格從年前約每公斤180元上漲至目前約200元，回收站業者以約5000多元新台幣回收竊剪電纜，遭警方列為關係人偵查中。

農田水利署雲林管理處九隆站長林聰典表示，九隆站遭竊電纜約6公尺長，修繕需耗費約一至二週時程，受影響農田約100多公頃，所幸多數農田已插秧完成，暫時不會大量用水，而九隆站供水區域水源足夠時並不會啟用，不會影響到農田耕作。

▲警員查獲已遭變賣贓物電纜線一批約28.9公斤（桌上部分）。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲警方更擴大查獲該李姓犯嫌另涉崙背鄉台電電纜線竊案，並起出還未處理去除橡膠外皮電纜約數公尺（桌子下方），也以另案偵辦函送。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺警分局表示，電纜線遭竊已嚴重危害社會安全並影響民眾用電權益，加以雲林縣為農業大縣，水井無法使用更是影響農民耕作灌溉用水。為免耗費龐大社會及司法資源，警方呼籲資源回收業者應重視企業的社會責任，切勿收受贓物而助長電纜線竊盜案件的發生。

▲警員查獲已遭變賣贓物電纜線一批約28.9公斤（桌上部分）。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲水利署西螺分處九隆工作站人員於2月3日發現西螺鎮三塊厝段發生水井電纜線失竊報案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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