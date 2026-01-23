加碼投資基隆！摩卡咖啡新廠動土　邱佩琳：帶動產業與就業

▲迎50週年！摩卡咖啡投資3.5億，基隆建智慧新廠拚產能。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台灣知名咖啡品牌「摩卡咖啡 MOCCA（瑞昶貿易股份有限公司）」今（23日）舉行新廠工程開工動土典禮，由董事長劉文舉親自主持，基隆市副市長邱佩琳出席表達祝賀，感謝企業持續深耕基隆、加碼投資。現場貴賓雲集，包括經濟部投資促進司司長張銘斌、大武崙產業園區服務中心主任李建興、基隆市工商發展投資策進會總幹事林有志等人，共同見證摩卡咖啡邁入品牌成立50週年的重要里程碑。

摩卡咖啡本次新廠投資總金額約新臺幣3.5億元，基地面積1,215.6平方公尺，規劃興建地上4層之自動化生產廠房，建築總樓地板面積達3,192.6平方公尺，預計於2028年完工。未來新廠將專責咖啡豆烘焙及濾掛咖啡產品生產，進一步強化品牌整體產能與市場布局。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

副市長邱佩琳表示，大武崙產業園區為全台第二早開發的產業園區，目前已有89家廠商進駐，每年創造約100億元產值。此次瑞昶貿易新廠動土，不僅象徵企業對基隆投資環境的肯定，也可望帶動周邊產業發展與就業機會。

邱佩琳指出，近年基隆市投資動能持續成長，包含大智通物流中心、台五線段產業園區、昇達科技立體化投資案及本次瑞昶貿易新廠等重大投資案，累計新增投資金額約134億元，創造約900個就業機會。市府將持續提供行政協助，加速審查流程、排除投資障礙，營造友善投資環境，歡迎更多企業投資基隆。

張銘斌表示，瑞昶貿易在投資促進司「中小企業加速投資行動方案」的協助下，順利推動設廠計畫。透過單一窗口機制，中央協助處理土地、水電與資金等投資關鍵問題，並與地方政府保持密切溝通，促成投資案如期落實，展現中央與地方攜手合作的成果。

瑞昶貿易董事長劉文舉指出，「摩卡 MOCCA」品牌在臺灣註冊已逾50年，在國內咖啡專業市場佔有一席之地。公司自民國63年於基隆武訓街65號設立一廠，隨著市場需求成長，規劃於武訓街48號設立第二廠，擴大咖啡豆及濾掛產品產能，感謝各公部門於籌設期間所提供的協助，讓新廠得以順利動土。

劉文舉也特別感謝基隆市政府、經濟部投資促進司及大武崙產業園區服務中心等單位的支持；新廠設計由周勝傑建築師事務所操刀，將「節能減碳」納入核心理念，施工則由立華營造團隊負責，期盼打造兼顧產能與永續的現代化廠房。

邱佩琳最後表示，感謝瑞昶貿易選擇基隆投資設廠，也肯定董事長長期關懷地方、曾捐贈復康巴士回饋社會的善行。市府期待持續與企業攜手合作，打造穩定、友善的投資環境，讓更多優質產業在基隆落地發展。